Vídeo revela por que Seychelles é conhecida como o paraíso original

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/04/2020 | 08:48



Muito procurada por casais em lua de mel, Seychelles, arquipélago situado no Oceano Índico, abriga algumas das praias mais lindas do mundo. Dos hotéis luxuosos ou ilhas-resort, como a North Island, onde o príncipe britânico William e sua esposa Kate Midlleton passaram a lua de mel, é possível chegar a faixas de areia espetaculares, todas elas banhadas por águas com diversos tons de azul.

A praia mais linda do mundo

As três ilhas mais turísticas de Seychelles são Mahé, Praslin e La Digue. A primeira concentra o aeroporto internacional e diversos hotéis. Dela, é possível seguir de barco ou helicóptero para as outras 115 ilhas do arquipélago.

Gerard Larose / STB Anse Source d’Argent, em La Digue

La Digue é o palco da Anse Source d’Argent, praia que já foi eleita pela National Geographic como a mais bonita do mundo. Cercado por rochas enormes, o local é lindo e rende ótimas fotos.

Praslin, por sua vez, abriga o Vallée de Mai. Trata-se de um parque que os nativos garantem ter sido o lugar bíblico retratado como o Jardim do Éden, o paraíso original.

No vale, árvores enormes dão vida ao coco-de-mer, fruto típico de Seychelles e que tem como característica uma casca interna que lembra, curiosamente, uma nádega. Trata-se de um símbolo da ilha, que eles usam até mesmo como desenho do carimbo aplicado no passaporte de quem desembarca por lá.

Gerard Larose / STB Vallée de Mai, em Praslin

Mais vídeos e fotos

Quem quiser conhecer mais sobre o arquipélago localizado no Oceano Índico pode acessar o site oficial de turismo de Seychelles. A página traz fotos e vídeos, inclusive em 360 graus, de experiências na região, como mergulhos, passeios de barco a vela e tours de Jet ski.