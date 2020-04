Saulo Poncio retoma casamento com Gabi Brandt e assume erros

13/04/2020 | 08:10



Saulo Poncio surpreendeu ao anunciar no último domingo, dia 12, que retomou o seu casamento com Gabi Brandt. No Instagram, o cantor escreveu um texto onde assumiu os seus erros e pediu perdão a todas as pessoas que se decepcionaram com a sua postura. O músico não especificou quais falhas cometeu - mas como você viu, Saulo foi acusado de trair Gabi com outra mulher após ter supostamente sido visto conversando bem próximo de uma morena e passando a mão no corpo dela em uma balada em Búzios, no Rio de Janeiro.

O Senhor restituiu meu lar. O Senhor restituiu minha família. O Senhor restituiu meu casamento. O Senhor restituiu meu caráter. Queria pedir perdão a todos que se decepcionaram comigo, que se entristeceram com as minhas atitudes, que perderam a admiração por mim. Eu estou fazendo esse texto não para me justificar, muito menos para provar algo pra vocês. Mas como forma de testemunho. Não fui um bom exemplo, não fui um bom pai, não fui um bom marido. Não fui um bom filho, não fui um bom irmão, não fui um bom amigo. Mas Ele me buscou no fundo do poço, na lama, na sujeira. Lá onde eu fazia tudo que entristecia o coração dEle e de todos que me amam. Ele me lavou com seu sangue. Ele me trouxe pra luz. Ele me amou primeiro, e hoje eu sou verdadeiramente DELE! Hoje eu vivo por Ele. E meu amor por Ele não tem fim. Eu entendi que só a verdade liberta, escreveu o artista.

Gabi se manifestou nos comentários da publicação, contribuindo para o testemunho do marido.

Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e sonhamos... A vitória é dEle. Amamos você.

Apesar das declarações, a reconciliação do casal gerou diversas opiniões na internet. Muitas pessoas deixaram comentários positivos nas redes sociais, desejando a felicidade de Saulo e Gabi - mas muitas outras pareceram não acreditar muito na mudança do cantor.

Caráter é qualidade humana, não divina, escreveu uma internauta.

Coitado do Senhor. Tanta coisa para se preocupar, vai bater na casa dos Poncios pra "restituir" esse casamento de fachada e o caráter do Saulo. Tanta gente morrendo de fome e de Covid. Me poupe e para de usar o nome do Senhor em vão, apontou outra.

Nem acredito nisso. Daqui a pouco, quando a quarentena acabar, está ele lá com outra, opinou uma terceira.