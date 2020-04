Grande ABC tem 14 casos de Covid-19 por dia

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 00:00



O Grande ABC teve confirmados os primeiros casos de Covid-19 no dia 15 de março. Vinte e nove dias depois, a região começa a segunda-feira com 434 pessoas contaminadas, média de 14 casos por dia. Já são 31 mortes e outros 3.215 exames aguardam pelo resultado. Na sexta-feira, último dia em que todas as cidades da região divulgaram dados atualizados, o Grande ABC tinha 362 pacientes contaminados. Em apenas dois dias, o aumento no número de confirmações foi de 20%.

Santo André tem 147 pessoas diagnosticadas por meio de exame com a Covid-19; São Bernardo, 116; São Caetano, 69; Diadema, 47; Mauá, 27; Ribeirão Pires, 20; e Rio Grande da Serra, 8. Em todo o Estado já são 8.755 casos confirmados do novo coronavírus e 588 mortes. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, um em cada quatro municípios de São Paulo já tem moradores com Covid-19. Ontem foram registradas 28 novas mortes relacionadas à doença. Entre as vítimas fatais, estão 339 homens e 249 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,4% das mortes.

Professor de medicina na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Davi Rumel afirmou que neste momento não há como fazer previsões sobre quando a Região Metropolitana de São Paulo deverá atingir o chamado pico da doença. “Não é possível prever. Somos 23 milhões de habitantes. Pode ser em duas, três, quatro semanas. o que se sabe é que o que Nova York vive hoje, com quase mil mortes ao dia, pode ser o lugar que vamos estar em duas ou três semanas, que é o tempo que estamos atrás deles”, avaliou o profissional.

No Brasil, o número de pacientes infectados pelo novo coronavírus era de 22.169 pessoas e 1.223 mortes. São Paulo concentra a maior parte das notificações da lista nacional, e apenas Tocantins não tem óbito pela doença no País.



RIO DE JANEIRO

O Estado do Rio de Janeiro tem 2.855 casos confirmados de Covid-19. Apenas ontem, foram confirmadas mais 15 mortes, totalizando 170 óbitos em decorrência da doença. Outras 115 mortes estão em investigação.