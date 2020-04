Isolamento social perde força no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/04/2020 | 23:40



Dados compilados pelo governo do Estado com base nos sinais de telefonia celular mostram que nas quatro maiores cidades da região, Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, houve queda no isolamento social. As informações passaram a ser tabuladas na quarta-feira e, a partir de hoje, estarão disponíveis no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Até o momento, na região, o município com mais adesão às medidas de distanciamento social é Diadema, que atingiu na sexta-feira 63% de isolamento (veja dados na tabela na nossa página do Facebook). O governo do Estado trabalha com a meta de atingir 70% de isolamento para que seja possível controlar a disseminação do novo coronavírus e para que os leitos existentes e aqueles que estão sendo construídos de forma emergencial em hospitais de campanha sejam suficientes para atender à população que contrair a Covid-19.

O Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente) do governo de São Paulo analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

São Bernardo informou que vem acompanhando os dados e que os considera imprecisos. Que tem tomado medidas para reduzir a circulação de pessoas, como o recente decreto que determinou o fechamento de parques e praças. A administração relatou que GCMs (guardas-civis municipais) têm atuado de forma ostensiva para evitar aglomerações, mas que “tem se tornado cada vez mais difícil a fiscalização, uma vez que algumas pessoas não têm consciência do risco real que estão correndo não ficando em suas casas.” As outras prefeituras não comentaram os números.

Professor de medicina na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Davi Rumel apontou que por mais que esteja provada a necessidade de isolamento social, é preciso atuação do Estado para que as pessoas que tenham perda de renda possam aderir ao isolamento. “O máximo de pessoas que puderem hoje ficar em casa é o ideal, mas temos que ter o cuidado de não demonizar aqueles que não têm essa opção, que não contam com trabalho estável, por exemplo”, citou o profissional.

Rumel lembrou que a decisão de aderir ao isolamento parte de um pensamento coletivo. “Para preservar o sistema de saúde e para que seja possível prestar atendimento adequado e para todos que precisarem, com objetivo de salvar o maior número de vidas possível”, concluiu.

Para o professor de infectologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) Olavo Leite, as projeções que indicam que se 70% da população deixarem de circular será melhor para o controle do vírus são baseadas em projeções matemáticas, nunca em números absolutos. “Em saúde precisamos disso para que haja um planejamento”, pontuou.

Leite afirmou que a experiência de outros países é muito importante nesse momento, porque mostra formas de lidar com a doença. “A nossa realidade é chocante. Na cidade de São Paulo, 60% dos leitos criados para atender os pacientes da Covid-19 já estão ocupados. Pelos modelos matemáticos, podemos estar a uma semana da saturação do sistema de saúde”. concluiu.