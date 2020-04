Varejista oferece vagas na área de TI para São Caetano

Da Redação



A economia já está sentindo os reflexos da pandemia do novo coronavírus. Por causa da recomendação do isolamento social, os comércios físicos estão fechados, mas há um investimenro maior das empresas na internet. Em linha com essa situação, a Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, anuncia cerca de 100 vagas de emprego em São Caetano para a área de TI (Tecnologia da Informação).

A empresa informou que a contratação é imediata e o foco está na admissão de desenvolvedores de softwares (front end e back end), analistas de dados, entre outras funções, em diversos níveis de senioridade. As vagas estão disponíveis no LinkedIn (www.linkedin.com/company/viavarejo) e no site da empresa (www.viavarejo.com.br/carreiras).

De acordo com a diretora de pessoas e performance da Via Varejo Rosi Purceti Balabran, a abertura de vagas faz parte da estratégia de transformação digital da Via Varejo. “Queremos montar a melhor equipe de desenvolvedores do varejo, e o time vai ajudar no e-commerce, mas também para dados”, afirma a executiva.

O processo de contratação para as vagas de TI está em ritmo acelerado, podendo levar de uma a duas semanas após a entrevista. Em decorrência do regime de quarentena, a Via Varejo está realizando as entrevistas por canais digitais como medida de prevenção no esforço de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Nesta fase, os novos funcionários serão integrados via home office e receberão o equipamento necessário em casa ou devem ir buscá-lo em uma central operacional. De acordo com a companhia, a remuneração e os benefícios seguem exatamente o mesmo padrão da companhia antes da quarentena.



E-COMMERCE

A empresa que também é responsável pelo e-commerce do Extra.com, vem realizando diversas ações para impulsionar as vendas pela internet. Em janeiro de 2020, os apps da Casas Bahia e Ponto Frio atingiram 7,4 milhões de usuários ativos, um salto de mais de 2 milhões comparado ao registrado no fim de 2019 (5 milhões) e crescimento cinco vezes maior que em junho de 2019 (1,5 milhão).

Para fortalecer ainda mais a operação digital, a empresa realiza a contratação de todas as áreas de TI, com concentração sobretudo em desenvolvedores de software. A ideia é formar quadro diverso de profissionais.

Também foi criada nas últimas semanas plataforma on-line que permitirá que os 20 mil vendedores da empresa possam continuar em atividade, trabalhando de casa e abordando os clientes que já conhecem e costumam fazer compras nas lojas, pelo Whatsapp. A operação financeira só pode ser concluída diretamente pelo cliente no site das marcas, com toda a segurança e total privacidade de dados.