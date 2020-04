Pandemia da Covid-19 faz com que casais adiem festas de casamento

Vinícius Castelli

Tamiris Sorato, de Mauá, e Stefanie Tieppo, de Santo André, não se conhecem, nem nunca se viram, mas passam por situações parecidas. Elas estavam prestes a viver um dos momentos mais especiais de suas vidas, o do casamento. Mas por causa da pandemia do novo coronavírus, ambas tiveram de adiar seus sonhos.

O casamento de Tamires, 27 anos, com Danilo Bruno, 34, era para ter sido realizado dia 28 de março, em São Bernardo. Estava agendado desde setembro de 2018 e começou a ser pensado no início daquele mesmo ano. A essa altura, o casal já estaria revendo as fotos do evento.

“Estava tudo certo. Já havíamos feito a reunião final, eu já havia feito a última prova do vestido, e minha coroa já estava em casa”, diz Tamiris. Pouco tempo antes da data, ela entrou em contato com o bufê que havia contratado para a festa e lhe disseram que seria melhor remarcar. O sentimento foi de decepção, já que estava tão perto de algo tão importante.

“Imagine uma festa com 250 convidados. E faltando uma semana ter que avisar a todos que não teria mais. No dia parecia que eu e meu noivo estávamos de luto. Um sentimento horrível”, explica Tamiris.

Ela só se deu conta que teria de ser adiado, de fato, quando recebeu o aviso de cancelamento de um casamento para o qual havia sido convidada e que deveria acontecer uma semana antes do dela. “A assessora dessa festa nos ligou e disse que havia sido cancelada por conta da Covid-19. Depois disso imaginei que o meu também seria”, explica.

O casal, inclusive, já havia ganhado vários presentes. E a casa está prontinha para recebê-los de vez. Mas, por ora, só desfrutam do espaço aos fins de semana. Estão esperando chegar o dia 22 de agosto, para quando o casamento foi remarcado, para entrarem de vez e casados no novo endereço.

“Estávamos com viagem marcada para Punta Cana. Entramos em contato com uma agência de viagem de lá e eles nos disseram que estava caótica a situação. Que havia mais de 100 brasileiros sem conseguir voltar. Que não era para irmos de forma alguma”</CW>.

O casal correu com tudo, remarcou a festa para o dia 22 de agosto. A lua de mel, agendada para Punta Cana, na República Dominicana, também foi remarcada. “Tivemos um pouco de trabalho para cancelar voos e hotéis. Porque até então as fronteiras lá não estavam fechadas”, diz a noiva.

NO QUINTAL

No dia 28 de março, quando deveria acontecer o casamento, ao invés de tristeza, o casal improvisou uma cerimônia de brincadeira no quintal de casa. “Fizemos uma live no Instagram que rendeu muitas risadas”, diverte-se Tamiris.

Stefanie, 27, por sua vez, estaria agora resolvendo os últimos detalhes, no agito final para sua festa de casamento com Filippe Aparecido Pinheiro da Silva, 26, que deveria acontecer no próximo dia 25 e que estava sendo planejado há pouco mais de um ano.

A ideia dela e do noivo era de fugir do tradicional. Optaram, então, por uma chácara em Ribeirão Pires. E começaram a ir atrás de fotógrafo, fornecedores para comidas e bebidas etc ao longo de pouco mais de um ano.

Depois de tudo resolvido era a vez de buscar moradia. Stefanie e Filippe não contam com imóvel próprio. No fim de janeiro acharam um apartamento e fecharam contrato. Estão pagando aluguel desde fevereiro.

O chá-bar foi realizado dia 7 de março e o casal ganhou vários presentes. Com tudo pronto, veio a interrogação. Mesmo ciente do que estava acontecendo, por conta do novo coronavírus, ela não imaginava que seria algo tão grande no Brasil.

“Na semana que informaram que estava tendo pandemia e pessoas começaram a morrer aqui no Brasil, todo mundo começou a perguntar s eu ia adiar o casamento, e isso me deu preocupação”, desabafa. “A princípio fiquei bem chateada. Abalou muito, pois a expectativa estava aumentando. O assunto era esse. Quando tive de adiar, foi triste”, diz.

Stefanie Tieppo adiou a despedida de solteiro também. Ela havia alugado uma casa com piscina para passar tempo com as amigas. Aos poucos foram resolvendo tudo e as coisas foram se encaixando nos eixos. Além disso, a ideia deles, de só entrar no apartamento após a cerimônia, mudou. Acharam que seria um desperdício gastar dinheiro e deixar o local vazio. Então, há cerca de três semanas, resolveram se mudar.

O casal conseguiu casar no cartório no último sábado. Mas a festa, vestido de noiva e outros detalhes vão ficar para dia 22 de agosto. E, segundo ela, com a incerteza se irá acontecer mesmo no dia escolhido, já que não se sabe quanto tempo levará para que a vida volte ao normal.

Assim como Tamiris, que aproveitou essa experiência para refletir e entender que “nada está nas nossas mãos e que às vezes planejamos algo e não é da forma que queremos”, Stefanie também teve seu aprendizado. “Podemos fazer mil planos, mas a gente não tem a real certeza se vai acontecer ou não. Graças a Deus que eu, meu noivo e nossos familiares estamos bem, com saúde e vivos”, encerra.