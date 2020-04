Orlando Morando: ‘Achei que poderia não sair com vida da UTI’

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



12/04/2020 | 23:40



Pelas redes sociais o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), revelou, em 25 de março, que estava infectado pela Covid-19. Ontem, também por live, o tucano anunciou a cura. Nos 18 dias que se passaram entre os dois fatos, muita coisa aconteceu. A doença se espalhou pelo mundo, ele foi hospitalizado, ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e soube que a mulher (Carla) e os filhos (Antonella e Orlandinho) também haviam testado positivo.

Aos poucos o prefeito foi se recuperando, tomou hidroxicloroquina, entre outros medicamentos, e no dia 6 recebeu alta hospitalar. “Achei que poderia não sair com vida daquela UTI.”

Como o senhor se sente após ter conseguido superar a Covid-19?

Em primeiro lugar, me sinto grato por toda a equipe que me acompanhou durante este processo, desde médicos, enfermeiros, até os profissionais da limpeza e nutrição. Foi graças a eles que hoje estou aqui, além da minha fé em Deus e de todas correntes que se formaram em favor da minha vida. Depois deste período crítico com (novo) coronavírus, posso dizer que vi a importância de valorizar mais a vida, sobre os aspectos de convívio com a família e também de me dedicar mais a ela. É o nosso maior bem. O mais simples e mais importante. Hoje, sinto uma responsabilidade ainda maior, como prefeito, em tomar as medidas que forem necessárias para que os moradores de São Bernardo não passem pelo mesmo que passei.

Qual foi o momento mais preocupante para o senhor durante o tratamento?

A partir da segunda-feira (30 de março), quando estava na UTI, percebi que meu quadro clínico (de saúde) piorava. Entre terça-feira e quinta-feira (desta mesma semana) achei que poderia não sair com vida daquela UTI. A falta de ar aumentou muito (naqueles dias). Além do isolamento, que era necessário para o vírus que estava enfrentando. É inegável que em momentos como este, se você não tiver com a cabeça firme e com muita vontade de viver, poderia ter sido abatido, pelo aspecto psicológico. Mais do que tudo, manter a confiança em Deus foi o mais importante.

Durante o tempo em que esteve na UTI, o que mais lhe preocupava?

Durante todo tempo que estive na UTI, o que mais me preocupava era o fato de que não poderia sair de lá com vida e a triste sensação de que se isso poderia acontecer sem ver meus filhos há mais de dez dias, minha mulher e familiares.

Depois do senhor, a sua mulher, Carla, testou positivo, e logo depois os seus filhos. Como fez para enfrentar momento tão delicado?

Nós nos apegamos muito a nossa cumplicidade como casal, família e na nossa fé. Durante este período, fomos surpreendidos com uma mobilização de familiares, amigos e milhares de moradores de São Bernardo e de outras cidades. Além disso, uma imensa corrente de outras pessoas, que nem imaginávamos, encheram nossas redes sociais de mensagens de apoio e esperança. Isso nos deu força para lutar e superar este desafio juntos. O que fica é a gratidão por todas essas mensagens, que foram fundamentais na nossa recuperação.

Mesmo na UTI o senhor não deixou de trabalhar. Onde encontrou forças?

Encontrei forças justamente nas mensagens de apoio dos moradores de São Bernardo, que, por meio de mensagens, enviaram demonstrações de carinho, afeto e apoio. Com a pouca energia que tinha, foquei apenas em tratar assuntos relacionados à saúde com Dr. Geraldo (Reple Sobrinho, secretário de Saúde), nos quais priorizei as decisões do governo em salvar vidas.

Como tem sido a sua rotina após deixar o hospital?

Tenho mantido o repouso médico recomendado, assim como tenho feito fisioterapia, no processo de respiração. Ao mesmo tempo, retomei as videoconferências diárias com nossa equipe de secretariado, realizada logo pela manhã, para definir as estratégias necessárias para evitar à disseminação do vírus em nossa cidade, como também aplicar as medidas necessárias para prestar o devido auxílio à população de São Bernardo. No fim do dia, retomei as lives (nas redes sociais) junto à população, em que consigo ter um diálogo aberto e transparente com nossos moradores, repassando todos os informativos do dia e ações da Prefeitura.

O senhor confirmou que tomou o medicamento hidroxicloroquina durante o tratamento. O senhor pensa em ampliar a aquisição do remédio para uso na rede?

Este debate ideológico sobre medicação é ridículo. A medicação já era usada na rede publica de São Bernardo, por prescrição médica, e continuará assim. Lamento que estão politizando um remédio. Eu tomei porque o médico mandou que tomasse. Ou alguém acha que dentro de UTI tem como escolher se o remédio é defendido por um partido político ‘x’ ou ‘y’?

Depois de ter sobrevivido à Covid-19, o que o senhor tem a dizer sobre a postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro, que classificou a doença como ‘gripezinha’, ‘resfriadinho’ e tem tomado atitudes que incentivam o fim do isolamento social?

Todas as medidas sobre a pandemia devem ser tomadas ouvindo a ciência. E, principalmente, não repetindo erros de países que tiveram esse problema antes da gente, como a China, Itália, Estados Unidos e Espanha. O que eu posso afirmar é que a reação da Covid-19 não é a mesma para todos. No meu caso, não foi uma gripezinha, por isso temos que deixar as questões médicas para quem tem experiência e estudou para isso e não para os políticos acharem o que é correto.

Qual a sua opinião sobre a frase ‘o remédio não pode ser mais prejudicial que a doença’, também dita pelo presidente Bolsonaro, dando a entender que o isolamento é prejudicial à economia?

Insisto que neste momento vai errar quem não ouvir a ciência, não repetir os erros de outros países. Nem presidente, nem governador e nem prefeito sabem de tudo. Nessa hora é preciso ouvir quem sabe sobre o tema, ou seja, os especialistas. É isso que norteia as minhas decisões em São Bernardo.

De uma forma geral, como o senhor tem acompanhado a atuação do presidente em relação à Covid-19?

Me causa estranheza o presidente insistentemente discordar das opiniões do ministro da Saúde (Luiz Henrique Mandetta), que é medico e tem tomado as decisões com base na ciência. Como a pandemia infelizmente deve durar, desejo que eles busquem um bom entendimento visando proteger a nossa sociedade.

E as medidas tomadas pelo governador João Doria (PSDB), como as avalia?

O governador tem tomado as medidas ouvindo a ciência. Não é à toa que ao seu lado esteve sempre o doutor David Uip, a doutora Helena Sato e o secretário de Saúde (José Henrique Germann). Por ouvir a ciência, acredito que as decisões são mais assertivas.

O senhor, logo depois de deixar a internação, anunciou o uso do Hospital de Urgência para socorro dos infectados pela Covid-19. Em que pé está a liberação de verbas para isso e quando pretende inaugurar?

A disponibilidade do Hospital de Urgência para tratamento do (novo) coronavírus já havia sido anunciada logo que foram confirmados os primeiros casos no Estado de São Paulo. Vim a público e disse que precisava de ajuda dos governos do Estado de São Paulo e federal, e as respostas estão vindo gradativamente. Logo que tive alta hospitalar, voltei a priorizar o assunto e espero que no menor prazo possível, entre abril e maio, ter o hospital funcionando. Além de voltar a disponibilizar os leitos de UTI no Hospital Anchieta.

São Bernardo é a cidade da região com mais casos confirmados da Covid-19. O que sua equipe pretende fazer para reduzir o índice?

Estamos tomando as medidas antes de surgir as primeiras confirmações no Estado. Mantemos uma quarentena rígida. Fomos os primeiros a fechar parques e praças, vias públicas. Está claro que a melhor medida é o isolamento social. Temos o maior índice, porque temos a maior população do Grande ABC, o que estatisticamente é uma lógica. Além disso, temos volume enorme dos resultados dos exames. E pretendemos ter, no menor prazo, o Hospital de Urgência atendendo pessoas com coronavírus, além do Hospital Anchieta.

A Covid-19 deixou alguma lição?

Todos estão fazendo sua parte para enfrentar este inimigo duro que é o coronavírus. Com isso, aprendi, assim como boa parte da sociedade, o quão importante é preciso valorizar e investir na nossa ciência, no conhecimento e prestar a solidariedade ao próximo. O bem coletivo está acima de vontades individuais. As pessoas precisam ser mais humanas. Espero que, neste momento difícil, a gente consiga, como sociedade, deixar nossas diferenças de lado e, juntos, possamos ter mais empatia com o próximo em prol de um mundo melhor. Assim, poderemos vencer esta crise que ainda será longa.

RAIO X

Nome: Orlando Morando Júnior

Estado civil: Casado

Idade: 45 anos

Local de nascimento: São Bernardo

Formação: Administração e Direito

Hobby: Cozinhar e fazer caminhada

Local predileto: Minha casa

Livro que recomenda: Nunca Desista Dos Seus Sonhos, de Augusto Cury

Artista que marcou sua vida: Michael Jackson

Profissão: Empresário e prefeito de São Bernardo

Onde trabalha: Meu escritório e Prefeitura de São Bernardo