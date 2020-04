TCE pede transparência a gastos extras com pandemia

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



12/04/2020 | 23:40



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) recomendou aos municípios a criarem mecanismo específico em seus portais da transparência para dar publicidade a todos os gastos extras decorrentes do enfrentamento à pandemia de Covid-19. Comunicado do órgão orienta que “atos e despesas provenientes da situação de calamidade pública deverão ser disponibilizados em espaço específico” no site das prefeituras.

A medida, apresentada em caráter de sugestão, visa unificar os gastos com saúde, como compra de insumos, materiais de limpeza, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), e despesas emergenciais com folha de pagamento, por exemplo. De quebra, defende o TCE, garantiria o cumprimento de regras estabelecidas pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei de Acesso à Informação. O Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) cobrou judicialmente, sem sucesso, do governo Lauro Michels (PV) a aquisição de EPIs. Cita falta de materiais nos principais equipamentos, como Quarteirão da Saúde.

O Diário mostrou, em março, que a lei federal número 13.979, que fixou ações do poder público no combate ao novo coronavírus, visa desburocratizar e otimizar as medidas de proteção à saúde pública. Por outro lado, a legislação recém-aprovada flexibilizou cumprimentos de procedimentos que garantem a transparência.

No comunicado, a Corte elenca série de outras recomendações diante de afrouxamentos e até de suspensão de regras da LRF, como a afastamento do artigo 14º, que impõe restrições a medidas que acarretem renúncia de receita. Nessas situações, por exemplo, o TCE pede que os prefeitos deem “imediato conhecimento ao Poder Legislativo local” e utilize da tecnologia para assegurar a participação popular. “Faz-se importante lembrar que a utilização dos meios eletrônicos é ferramenta hábil e necessária para assegurar a participação popular nas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão das leis orçamentárias.”

GASTOS COM PESSOAL

Adotada por municípios, a contratação emergencial de servidores também guarda limites. Segundo o TCE, a medida “deverá seguir os termos dispostos na legislação local, dispensadas as exigências de criação de cargos, observando-se sempre os princípios da impessoalidade e da transparência, os quais também devem ser respeitados quando da autorização de pagamentos extraordinários”. A Corte alerta que essas contratações devem ser destinadas a “atividades essenciais, ou seja, a serviços públicos que sejam inadiáveis e relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança pública”.

“Ressalta-se que as contratações para atendimento da emergência ou calamidade devem demonstrar a devida pertinência em relação à situação concreta, com pesquisa de preços comprovada por documentos idôneos e ampla divulgação no portal de transparência.”