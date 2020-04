Páscoa em família! Famosos comemoraram o feriado na quarentena

12/04/2020 | 20:10



A Páscoa costuma ser uma época de muitas alegrias e celebração em família. Mas 2020 se mostrou um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus e o momento acabou sendo de recolhimento.

Diversos famosos não deixaram a data passar em branco e desejaram seus votos nas redes sociais. Esse foi o caso de Tici Pinheiro. Posando com seu marido e duas filhas, a apresentadora escreveu: Feliz Páscoa. Essa é uma Páscoa diferente, nem todos da família poderão estar juntos. Será mais reflexiva, mais emotiva e nunca será esquecida. Às vezes, as situações acontecem para que a gente dê valor às pequenas coisas da vida. Que todos tenham um lindo recomeço com saúde, união, prosperidade, muito amor e que sejamos mais cúmplices e com mais amor ao próximo a cada dia. No mesmo dia em que Manuella comemora nove meses, Tici ainda mostrou em seu Stories do Instagram a pequena procurando ovinhos de chocolate pela casa.

Deborah Secco também postou um clique em família. Ao lado da filha, Maria Flor, e do marido, Hugo Moura, a atriz apareceu bastante feliz. A artista gravou vídeos em que mostrava sua pequena caracterizada dançando músicas sobre a Páscoa.

Enquanto isso, Elton John foi bastante discreto ao mostrar seus dois filhos, Elijah e Zachary, com cestas repletas de ovos. O cantor escreveu em seu Instagram: Caça aos ovos de Páscoa concluída! Feliz Páscoa a todos.

Edson Celulari exibiu toda a união de seu clã, formado pela esposa Karin Roepcke e pelos herdeiros Sophia e Enzo. O ator ainda expressou um desejo: Que o sentido do renascimento esteja em todos nós.

Sabrina Sato comentou que sua Páscoa não estava completa por conseguir reunir apenas parte da família. A apresentadora passou um dia tranquilo ao lado de Zoe, e expressou seus sentimentos: É a primeira Páscoa que passamos longe da Leda [Nagle, sua sogra], dos meus irmãos, sobrinhos, tios, primos, família toda. Valorizo muito essa união. Daqui de casa pensamos muito em todos com muito carinho. A maioria das pessoas está longe da família e neste momento precisamos ter muita fé. Desejamos a vocês uma Páscoa de amor, de esperança, de renovação, de paz nos corações.

Por outro lado, a Páscoa de Madonna pareceu bastante animada. A Rainha do Pop compartilhou várias imagens em que se diverte com os filhos no jardim de sua casa. Ademais, a cantora postou um vídeo em que as crianças aparecem procurando os ovos decorados entre as plantas.

Já Karina Bacchi esteve na companhia de Amaury Nunes e do pequeno Enrico. A apresentadora, que estava de pijama, decorou a casa toda com a temática da Páscoa e relembrou que era tempo de agradecer: Domingo de Páscoa, [dia] de agradecer, de ressurreição, de amor, família e também de caça aos ovos com Enrico, escreveu ela.