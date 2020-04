A rua dos bancos, a rua da Sedanossa...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020 | 00:01



Os números são da monografia número 443 do IBGE, descoberta pela pesquisadora Claudia Ferreira. O cenário é a Rua Senador Flaquer, numa imagem feita pelo repórter-fotográfico do Diário João Colovatti. A descrição é do padrinho da semana, advogado Gerson Gomes da Silva.

Dr. Gerson relaciona 12 pontos da Rua Senador Flaquer, a rua dos bancos de Santo André, ou a rua da loja Sedanossa, do saudoso Sadalla Melhen. Os pontos relacionados:

Sede antiga da Sociedade Italo-Brasileira, a Sociedade Italiana.

Farmácia do J. B. Marigo Martins.

Empório dos Bartoli (depois Lojas Ducal).

Lojas Inovação.

Restaurante do Pietro.

Sedanossa.

Lojas Isnard.

Cine-Teatro Carlos Gomes.

O Primeiro Grupo Escolar de Santo André, hoje Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Faculdade Senador Flaquer, iniciativa do Waldemar professor Mattei.

Madeireira Moreira.

Auto-Escola Bass.

Etianos. Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo

Marcos Agenor Lazarini

Eletrônica – Turma de 1984

Um ano após a formatura como técnico em eletrônica da ETI Lauro Gomes, fui trabalhar na Elebra Telecomunicações e, desde então, não saí mais desse segmento.

Fiz faculdade de engenharia eletrônica e continuei trabalhando na área.

Em virtude da experiência adquirida, tive a oportunidade de trabalhar em países como Espanha e Estados Unidos.

Quando retornei ao Brasil, decidi seguir carreira de empreendedor na área de TI (Tecnologia da Informação), paixão despertada lá atrás, no meu amado colégio técnico Lauro Gomes.

Só tenho a agradecer à ETI (professores, funcionários e colegas), que nos moldou, nos fez fortes e preparou para a vida.

Estoril. Itália. Pascoela

Hoje é o Dia da Pascoela, há muito não celebrado entre nós. Prolongamento do Domingo de Páscoa, na segunda-feira útil. Festivamente celebrado em São Bernardo aos pés da capela de São Bartolomeu, no Parque Municipal do Estoril, às margens da represa.

Até pelo menos a segunda metade da década de 1960 a ‘pequena Páscoa’ era celebrada pela colônia italiana local, destacando-se os naturais de Garfagnana e de Lucca, padre Fiorente Elena presente.

Vivia-se na segunda-feira o que é hoje a Festa de São Bartolomeu, no mesmo cenário, com os descendentes daqueles oriundis que fizeram história.

Diário há meio século

Domingo, 12 de abril de 1970; ano 12; edição 1208

Santo André – Jardim Stetel, na área da Vila Humaitá, em Santo André, está parecendo cidade após a guerra. Ruas e praças abandonadas.

Sociedade Amigos de Camilópolis celebra 13 anos. Foi fundada em 14 de abril de 1957.

Em 13 de abril de...

1945 – Vila Metalúrgica, em Utinga, tem o seu plano de loteamento aprovado pela Prefeitura de Santo André.

1975 – Cidade da Criança, em São Bernardo, inaugura dois submarinos – ‘Humaitá’ e Riachuelo’ – e a Casa Maluca.

1985 – Prefeito Newton Brandão autoriza a iluminação do Centreville.

Santos do dia

Hermenegildo. Decapitado por ordem do seu pai, o rei Leovigildo, que professava a heresia: Sevilha, 586.

Martinho I. Italiano. Papa no século V.