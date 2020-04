Atriz Marcella Rica conta como ela e a namorada estão passando pela quarentena

12/04/2020 | 17:10



O isolamento social por conta do novo coronavírus não tem sido fácil. Em meio as recomendações de distanciamento, a atriz, diretora e empresária Marcella Rica falou ao jornal O Globo sobre como tem feito para manter sua saúde mental.

A artista tem cuidado do bem-estar reinventando seu modo de trabalhar em home office, e aproveitando a companhia da namorada, a atriz Vitória Strada.

A loira contou que tem tirado um tempo para organizar as coisas que não conseguia fazer antes, e também passando por uma autoanálise para reflexões sobre como o indivíduo se vê no mundo e sobre como ajudar mais os outros.

Em meio a tais pensamentos, ela revelou que está se agarrando à esperança de que sairemos melhores dessa situação.

Sinto bastante ansiedade e saudade, mas tentando manter a calma, orando pelas pessoas que não podem estar em casa, e tentando criar estratégias para continuar produzindo. Passei noites sem dormir e sem conseguir contornar as insônias. Luto para não me sentir mal e apenas ser muito grata pelos meus privilégios. Tenho me conectado com a minha fé, disse.

Marcella relatou ainda que se sente grata por seus privilégios, e que, ao invés de se preocupar com o lucro que está deixando de ter, ela lamenta pelos amigos que estão sendo obrigados a fechar as portas de seus negócios e demitir seus funcionários. Além disso, a moça mencionou que seu foco está mais voltado para a direção, no momento.

Sobre seu relacionamento, Rica contou que a namorada está agradecida por estar em casa, apesar de ter sofrido mudanças bruscas na rotina. Ademais, ela compartilhou que poder falar abertamente sobre seu relacionamento lhe faz bem, e que os comentários machistas eram mais comuns no passado:

A Vitória tem criado soluções para contornar a ansiedade. Ela desenha, fazemos vídeos, pensamos em como ajudar, cuidamos da casa, de nós. Poder abraçá-la todos os dias e estar em paz com isso é estar mais perto de tudo o que eu acredito. Por incrível que pareça, ouvi mais [comentários machistas] quando era criança e namorava meninos, mas jogava futebol. Se você está em paz com quem é e com as suas escolhas e ações, a maldade bate e fica fora, ela nunca entra.