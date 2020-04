Ator Felipe Simas está com novo coronavírus, segundo sua esposa

12/04/2020 | 16:18



Mariana Uhlmann Simas contou nos stories do seu Instagram neste sábado, 11, que seu marido, Felipe Simas, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo a influenciadora digital com quem o ator tem três filhos, ele está bem e em quarentena.

"Felipe está bem. Ele deu positivo para o corona, mas ele está bem. A gente está aqui em casa", disse Mariana, que relata no vídeo que a mãe do artista da Globo estava convivendo na casa deles quando Simas começou a sentir os sintomas da covid-19. Ana Paula Sang, então, voltou para sua casa e levou os netos Joaquim, de seis anos, e Maria, de três anos. Vicente, que nasceu em 20 de fevereiro, ficou com o casal.

"A gente está sob todos os cuidados médicos, eu tenho falado com a pediatra das crianças sempre. O Felipe também já está com todos os cuidados, está tudo tranquilo. No início, ele sentiu os sintomas muito fortes. No primeiro dia que ele teve uma melhora, ele viu que, quando ele se esforça, ele tem uma recaída", relatou a esposa de Simas.

A influenciadora digital afirmou que está recebendo muitas perguntas sobre onde o ator teria se infectado. "A gente não sabe. A gente estava de quarentena desde antes. Antes de decretarem a quarentena, eu nem levei mais as crianças para aula, porque eu já estava nervosa por conta do Vicente. ... A gente não tem saído por conta das crianças."

No entanto, segundo Mariana, Felipe Simas era o responsável por ir ao mercado e receber outras compras da família, mas ela ressalta que a origem da contaminação do ator não é relevante e reforça a importância do isolamento social para conter o avanço da pandemia. "Acho também que agora não é o momento de a gente pensar nisso. É o momento de se cuidar. Então, eu falo para todo mundo que puder: fique em casa sim, toma todos os cuidados, usa máscara se tiver que ir ao mercado", disse a influenciadora digital mencionando recomendações médicas contra o coronavírus.