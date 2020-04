Atila coloca Mauá só atrás da Capital na lista do PSB

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:35



Após confirmar permanência no partido, o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, aposta que a cidade gerida por ele deverá ficar apenas atrás de São Paulo na lista de prioridades do PSB no âmbito estadual. Mesmo depois de enfrentar dificuldades no mandato, o socialista banca concorrer com viabilidade no projeto de reeleição e confia no auxílio da pré-candidatura do ex-governador Márcio França na Capital. “Eu avalio que Mauá ficará só depois da Capital, considerando, inclusive, a questão do fundo partidário”, pontuou. “Tenho certeza que o PSB não vai querer perder município importante que já conquistou.”

O PSB contabilizou dissidências de prefeitos na Região Metropolitana. Entre elas, Guarulhos. Lá, Gustavo Henric Costa, o Guti, decidiu, no começo de abril, deixar a sigla para migrar ao PSD. A mesma situação ocorreu em Ribeirão Pires, onde Adler Kiko Teixeira resolveu se desligar do partido para retornar ao PSDB. Além disso, Jonas Donizette, de Campinas, já está no segundo mandato e não poderá entrar no páreo. “Mauá é uma das poucas que se manteve firme com o PSB e vai disputar a reeleição. Eu ganhei pelo 40, estou tranquilo e sei que teremos toda a atenção”, alegou Atila.

Ex-deputado estadual, o socialista admite, contudo, convites de outras legendas, interessadas em seu ingresso. Conversas que, segundo ele, vieram principalmente de lideranças da Assembleia Legislativa, ex-colegas. Houve sondagens, nos bastidores, do DEM, Republicanos, PL, Avante e Progressistas. “Tenho relação boa com muitos deputados, mas sempre tudo foi ponderado, procuramos aguardar (as movimentações) com ética”, despistou.

Atila não tem escondido no discurso os dois episódios de prisão e impeachment – este último anulado na Justiça. Ele considera que após seu retorno ao cargo, em setembro – há sete meses –, houve “avaliação positiva de recuperação do governo”. “Tivemos guinada neste período. Só não se sabe, assim como os demais prefeitos, quanto a pandemia vai impactar. Não é possível medir nesse momento”, disse o prefeito, ao acrescentar, na sequência, que vê quadro eleitoral da cidade com cerca de oito nomes adversários, incluindo PT, PTB, PDT, PSD, PSDB e DEM no cômputo, de memória. Questionado sobre o MDB, da ex-deputada Vanessa Damo, o socialista afirmou que “só discute eleição com quem estará elegível em 2020. Ela está com os direitos (políticos) suspensos.”

O prefeito avaliou que a candidatura de França, na Capital, pode criar onda favorável parecida com a de Fernando Haddad (PT), em 2012, e João Doria (PSDB), em 2016, que ajudou a eleger correligionários no Grande ABC. “A eleição de São Paulo tem influência aqui na região. Haddad contribuiu com Carlos Grana (Santo André) e Donisete Braga (Mauá). Na última (eleição), houve rápida ascensão do Paulo Serra (Santo André), de terceiro para primeiro (lugar). Orlando (Morando, São Bernardo) também teve impacto. Existe simbologia, uma sinergia pela proximidade, que pode também nos favorecer em Mauá.”