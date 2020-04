Dirigentes do Novo renunciam após divergência

Daniel Tossato



Após divergências internas no Partido Novo em São Caetano, integrantes da direção da legenda renunciaram aos cargos durante o fim de semana por demonstrarem descontentamento com o nome escolhido para a disputa para prefeito da cidade. Em janeiro deste ano, a sigla cravou o empresário Mário Bohm como pré-candidato ao Executivo.

O Diário apurou que o estopim para o desentendimento entre a direção municipal do partido e Mário Bohm ocorreu devido um dos integrantes da direção, Alan de Camargo, também ter interesse em disputar o pleito. Camargo, porém, não prosperou nos testes realizados pela legenda, o que acabou abrindo caminho para Bohm. Os candidatos do Novo, ao Legislativo e ao Executivo, são selecionados após participarem de avaliações que analisam conhecimentos dos pleiteantes em diversas categorias.

Segundo nota emitida pela comissão executiva do diretório do Novo em São Caetano, os integrantes da direção apresentaram renúncia coletiva ao presidente estadual da legenda, Alfredo Fuentes. O informe, porém, não diz por qual motivo eles decidiram sair. Assinaram o documento Valdir Bignardi, Alan de Camargo, Gleison Gambogi, Renato Fabbri e Carlos Villa.

Como não obteve êxito nas avaliações, Camargo passou a compor quadro de diretores do partido, o que seria vedado segundo estatuto da legenda, como informou um filiado do Novo que preferiu não se identificar. Camargo, por sua vez, alegou que vai manter silêncio até a manifestação da executiva estadual.

“Saímos com objetivo de preservar o partido. Não concordamos com algumas práticas que foram adotadas. Apesar de tudo isso, nos manteremos no Novo e a campanha em São Caetano seguirá normalmente”, declarou Alan, sem dar mais detalhes do que pode ter ocorrido.

Pré-candidato à Prefeitura de São Caetano pela legenda, Mário Bohm afirmou que os nomes selecionados para eleição não participam de decisões dos diretórios, que os quadros diretivos do partido não participam das campanhas e que, por isso, não saberia dizer o que ocorreu.

“O Novo divide bem os papéis de cada um dentro do partido. Os candidatos não participam das decisões do diretório e vice-versa. Até para evitar algum tipo de conflito. Não sei por que eles (direção do Novo de São Caetano) tomaram essa decisão. Vamos aguardar o diretório estadual”, avaliou Bohm.

No Grande ABC, o Novo só manteve nome para concorrer a prefeito em São Caetano, já que nas outras cidades os pleiteantes não tiveram bom desempenho nos testes do partido.