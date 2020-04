Moradores da região ignoram quarentena

Aline Melho

do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:30



Apesar da quarentena determinada pelo governo do Estado e das recomendações expressas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Ministério da Saúde para que a população fique em casa, na tentativa de evitar a expansão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, grande número de pessoas circulou ontem pelos centros comerciais e mercados da região.

A maioria, com o argumento de que estava fazendo compras de última hora de ovos de chocolate e produtos para a Páscoa. Mas nas ruas e avenidas de Santo André, São Bernardo e São Caetano (nesta última, em menor número), o Diário flagrou pessoas em pequenas aglomerações, seja em filas de lojas ou consumindo cerveja em frente a lanchonetes que não estão mais atendendo em mesas e balcões.

Todas as projeções que as autoridades de saúde têm feito para tentar garantir o atendimento das pessoas que já se contaminaram e das que ainda vão se contaminar pelo novo coronavírus dependem da adesão da população às medidas de isolamento social.

De acordo com o coordenador do centro de contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Na sexta-feira, segundo dados divulgados pelo governo estadual, 57% da população do Estado estava mantendo o isolamento social. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender à demanda.

No Rudge Ramos, em São Bernardo, cerca de 20 pessoas aguardavam na fila de uma grande loja, enquanto um funcionário, de máscara, controlava a entrada dos clientes. A cuidadora de idosos Maria Isabel Fernandes, 62 anos, aguardava a sua vez de entrar no estabelecimento. Moradora do bairro, ela garante que tem saído apenas para trabalhar e fazer compras. O ajudante geral Jeferson da Silva Borges, 29, esperava na mesma fila, e comentou sobre o número de pessoas ainda circulando. “Na loja onde trabalho o movimento tem sido grande todos os dias”, afirmou. O rapaz guardava na bolsa uma máscara de proteção que pretendia colocar quando entrasse no estabelecimento.

Em Santo André, na Rua Carijós, na região da Vila Linda, também havia filas nas lojas que vendem ovos de páscoa. A cuidadora de idosos Karina Santos, 41, estava com as duas filhas, Nicoly, 15, e Maria Clara, 9. A família só tem saído para ir ao mercado, mas hoje vai receber a avó para o almoço. Na avaliação de Karina, tanta restrição é exagero. “Estamos evitando de sair porque nem tem para onde ir, mas não precisava ser assim.”