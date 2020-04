Boa ação vai render 700 mil frascos de álcool gel à saúde

Yasmin Assagra

do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:35



A Escola e Faculdade de Tecnologia Senai Mario Amato, localizada no Jardim Brasilândia, em São Bernardo, iniciou na semana passada a produção de embalagens de 275 ml para armazenar álcool gel, com o objetivo de distribuir em hospitais da região e Capital, tanto da rede pública quanto privada. A previsão é entregar cerca de 700 mil em até dois meses.

Com a escassez da matéria-prima para produção do álcool gel, o Senai precisou desenvolver o produto na unidade da região e contou com auxílio da empresa Braskem, que forneceu a matéria-prima, e desenvolveu formulação alternativa do álcool.

“O desenvolvimento do álcool foi feito na unidade de São Bernardo. Em seguida, enviamos para a unidade de Sertãozinho (Interior de São Paulo), que possui miniusina para fabricação do produto”, diz o diretor do Senai de São Bernardo, Carlos Coelho.

Ele comenta ainda que a instituição recebeu cerca de 30 toneladas do material de resina de polietileno para fabricação das embalagens, que têm dosador para evitar o desperdício do álcool. Assim que os itens estão prontos, são encaminhados para a central da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que faz as distribuições por região.

“Nesta primeira semana conseguimos produzir e enviar à Fiesp, em média, 15 mil embalagens, que serão enviadas para pontos com número alto de casos confirmados da doença, incluindo a região”, detalha Coelho.

Já o gerente de relações institucionais da Braskem, Flávio Chantre, destaca a importância da parceria entre empresas, de diversos segmentos, para produção de itens a serem distribuídos. “Logo quando surgiu a pandemia entramos em contato com nossos clientes para enviarmos a matéria-prima e eles serem responsáveis pelo produto final”, comenta.

Chantre também destaca as ações no Grande ABC. “Como possuímos nossas sedes em Santo André e Mauá, sabemos o que falta desses itens nas cidades e o contato para essas doações será diretamente com as secretarias de saúde municipais”, observa o executivo.

O gerente da Braskem também conta que, nas próximas semanas, serão distribuídos pela empresa cerca de 50 mil kits com produtos de higiene e limpeza aos moradores, 15 mil dos quais em Santo André e Mauá. “Vai conter água sanitária, detergente, álcool gel e nossas recomendações sobre a prevenção ao novo coronavírus. Vamos buscar atender cerca de 60 mil moradores dos bairros próximos ao polo petroquímico”, finaliza.