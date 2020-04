Ribeirão tem paciente mais jovem do Grande ABC com Covid-19

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 23:30



Bianca é uma garotinha de 2 anos e, como tantas crianças da sua idade, tem bastante energia. Quem a ouve brincando e correndo nem imagina que há pouco mais de uma semana a menina passou dois dias com febre tão alta que quase não conseguia interagir. A pequena moradora de Ribeirão Pires é a paciente mais jovem do Grande ABC a se contaminar com o novo coronavírus. A mãe, a assistente administrativa Sonia, 27, não sabe dizer como a filha se contaminou, pois tanto ela quanto o marido, João, 41, motorista, estavam tomando todos os cuidados, como usar máscaras e higienizar as mãos. “De alguma forma, nós trouxemos para ela”, afirmou.

Os nomes foram trocados a pedido da família, que teme por algum tipo de hostilidade. O exame positivo para Covid-19 da menina saiu no dia 31 de março, após a pequena passar dois dias internada no Hospital da Criança, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. A mãe relatou que o primeiro atendimento médico foi recebido na cidade onde moram, em 14 de março. A criança tossia e tinha febre, e o diagnóstico foi amigdalite. “Receitaram antibióticos e nos liberaram”, contou Sonia.

Dia 25 de março, como a tosse persistia, a família voltou ao médico e o quadro foi atribuído à irritação em sua garganta. Três dias depois, no entanto, a febre voltou a aparecer e ficar cada vez mais persistente, até que em 30 de março a criança foi levada novamente ao pronto-socorro do Hospital São Lucas. “A febre não cedia, ela tava mole, como se fosse convulsionar. Fizeram vários exames e, apesar de os médicos acharem que era pouco provável ser o novo coronavírus, por precaução, nos transferiram para o hospital de São Paulo”, explicou.

Na unidade de saúde da Capital, mãe e filha foram isoladas e todos os exames refeitos. Nesse meio tempo, Sonia começou a apresentar alguns sintomas, como febre, dor no corpo, diarreia e tosse. No dia 31, saiu o resultado: Bianca havia sido contaminada e estava com Covid-19. “O exame mostrou o pulmão limpo e por isso não precisou de outro tratamento, o organismo respondeu bem”, lembrou a mãe. “Os médicos acreditam que em 14 de março ela ainda não estivesse contaminada, mas que o uso de antibióticos tenha enfraquecido a sua imunidade e ela pegou a doença de um de nós”, relatou.

Apesar de ter sintomas, Sonia não foi submetida a exame. “Disseram que só fariam se eu estivesse internada ou se fosse profissional de saúde, mas tanto para mim, quanto para meu marido, deram atestado de que estamos contaminados e devemos nos isolar até o dia 15”, pontuou. A mãe de Bianca alerta para o cuidado que as pessoas devem ter com crianças e recomenda o isolamento social como forma de evitar o contágio. “O número de infectadas entre elas (crianças) está baixo, mas é porque não demonstram”, afirmou. “Se com um pouco de isolamento já tem toda essa contaminação, se as pessoas continuarem fazendo aglomeração não vai ter suporte para todo mundo. As pessoas estão pensando que é brincadeira”, completou.

A família está isolada em casa e só o marido de Sonia sai, raramente, quando há extrema necessidade. “Ele não tem nenhum sintoma, mas achamos que também foi contaminado. Estamos tomando cuidado para não contaminarmos outras pessoas”, disse. Bianca segue se recuperando e já não tem mais nenhum sintoma.

O hospital, que pertence à Rede D’Or, informou que segue os critérios atuais do Ministério da Saúde e da vigilância epidemiológica para coleta de exame diagnóstico para Covid-19 e que a coleta para o teste é realizada apenas para pacientes com critérios de internação hospitalar.

Infectados têm medo de julgamento, afirma psicóloga

A decisão da família de Ribeirão Pires de não divulgar suas identidades é um comportamento natural de quem teme julgamento, explica a psicoterapeuta Pollyana Esteves. Por ser uma doença altamente contagiosa, pessoas infectadas com o novo coronavírus temem sofrer algum tipo de represália, relatou a terapeuta. “Acontece principalmente porque as pessoas começam a ter medo de sofrer preconceito”, reforça.

Pollyana alerta que, apesar de ser um comportamento comum, é preciso pensar na questão de forma coletiva. “Esconder a doença não pode colocar outras pessoas em risco. Se houver necessidade, é preciso avisar outros indivíduos que tiveram contato anterior com essa pessoa para que todos possam tomar os devidos cuidados”, pontua. “Existe medo de ser julgado, de não querer fazer parte do problema, de querer estar saudável, mas na maioria das vezes a pessoa está criando um cenário negativo que não vai acontecer”, avalia.

A psicoterapeuta sugere formas de lidar com essas situações, onde pensamentos ruins começam a tomar forma na mente e causam sofrimento. “Escrever no papel o que está acontecendo e as reações ruins que esperamos de outras pessoas pode ser uma forma de a gente ver como aquela situação não faz sentido”, ensina. Outra maneira seria pensar o que de pior e o que de melhor pode acontecer se outras pessoas ficaram sabendo. “Isso pode ajudar a que a pessoa que está no centro da situação tenha uma visão mais clara e realista sobre tudo”, concluiu.