Ele vendia gibi no Cine Art

Ademir Medici



12/04/2020 | 07:00



Menino, Gerson morou na Vila Alice e na Vila Guiomar, da Rua Corumbá, 182, para os prédios do IAPI – prédio 34, apartamento 12.

- Eu frequentava o Cine Art. Vendi gibi na porta do cinema.

- Perto dali se fazia o programa Calouros Glória no salão do padre da Vila Alpina, da igreja Santo Antonio.

- O salão do Cine Art hoje é ocupado por um supermercado.

- Deste espaço da infância, Gerson descia pela Rua Catequese em direção ao Centro, pois aos 10 anos de idade engraxava sapatos no salão Cantamessa, que pertencia a Domingos Galuzzi. Manoel Fernandes, chamado Sr. Rubens, era um ótimo oficial barbeiro, como se verá.

Cinemas – Em 1969, Santo André possuía nove cinemas de rua: além do Art, Carlos Gomes, Iporanga, Irajá, Raf, Roxy, Tamoio, Tangará e Urupema.

Em 2020, todos estes espaços se transformaram. Têm outras ocupações. Resta o Carlos Gomes, que aguarda restauro, mais os cinemas dos shoppings.

Hoje

- Dia da Intendência do Exército Brasileiro

Semana Santa na história



Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

- 1920. Domingo. Às 5h, procissão da Ressurreição; 10h, missa cantada com sermão; 16h, vésperas solenes e benção do Santíssimo Sacramento.

Tempo do padre Francisco Navarro, da banda de música Progresso, do coro das Irmãs de São Carlos e das senhoritas da paróquia.

- 2020. Participe e acompanhe pela internet as cerimônias do Domingo de Páscoa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor.

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial

Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo

Marcelo Martin

Mecânica – Turma de 1984



Concluído o curso na ETI Lauro Gomes, iniciei a Faculdade de Engenharia Mecânica na Unisanta, em Santos, em paralelo com o estágio na Volkswagen, onde fui efetivado como planejador de Processos.

Desenvolvi minha carreira na montadora: ocupo o cargo de supervisor executivo desde 2001, atuando nas áreas de Engenharia de Produção, Logística e Planejamento de Manufatura, desenvolvendo projetos para as plantas do Brasil e Argentina.

Além da formação como engenheiro, sou pós-graduado em Administração de Negócios e Gestão de Pessoas. Tenho grande orgulho da formação e das amizades que a ETI me proporcionou. Estive presente em todos os encontros de nossa turma de 1984.

Diário há 30 anos

Domingo, 12 de abril de 1970; ano 12; edição 1208

Manchete – Esfomeados invadem as cidades do Ceará

São Caetano – Alberto do Carmo Araujo – o jornalista e radialista Giba – assume a presidência da Liga São-Caetanense de Futebol, em solenidade realizada no Palácio dos Esportes.

Em 12 de abril de...

1585 – Chegam ao Brasil os primeiros franciscanos.

1915 – População de São Caetano reclama contra a morosidade da Light na ligação da luz elétrica nos prédios.

1920 – União dos Oficiais de Barbeiros dirige memorial aos proprietários de barbearias reivindicando aumentos variáveis à categoria, de acordo com a faixa salarial dos profissionais: de 15% a 30%.

- Concedidas licenças a duas professoras da região: Thereza Maggio Manfro, da Escola da Estação de Rio Grande, hoje município de Rio Grande da Serra; Ida Leal do Canto, da Escola de Ribeirão Pires.

1930 – Inaugurada a Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santo André.

1960 – A empresa funerária Pagano, de Santo André, impetra mandado de segurança contra a Prefeitura de São Bernardo, com o objetivo de estabelecer-se no município.

O prefeito de São Bernardo, Lauro Gomes, seria contrário ao pretendido, daí a funerária recorrer à Justiça.

1975 – Inaugurado o Grupo Escolar da Vila Palmares, em Santo André.

- Refesa (Rede Ferroviária Federal) instala canteiro de obras para construção da nova estação de Mauá.</CW>

Santos do Dia

- Zenão de Verona

- Júlio 1º. Foi papa no século IV.

- Vitor de Braga

- Sabas Godo

PÁSCOA.Ressurreição do Senhor: Cristo ressuscitou e este dia será sem pôr do sol, cf o blog Santo Del Giorno