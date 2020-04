Diversos famosos já se curaram do coronavírus

11/04/2020 | 19:11



Apesar de o coronavírus ter sido classificado como uma pandemia global pela Organização Mundial da Saúde, muitos famosos que contraíram a doença mostraram uma verdadeira luz no fim do túnel ao revelar que haviam se curado. Um exemplo disso foi Mari Palma. A jornalista se isolou ao lado de Felipe Siani, após o diagnóstico em 27 de março. Foi só em 10 de abril que ela comunicou uma boa notícia em seu Instagram: Recuperei meu olfato e meu paladar, estou me sentindo muito bem e pronta para voltar ao trabalho. Ufa!

Pouco antes, Fernanda Paes Leme comemorou muito a cura do Covid-19. A atriz colocou um vestido esvoaçante e, junto com um clique sorrindo, deu a boa notícia aos seus seguidores do Instagram: Botei até vestido e o sorriso está largo porque após 14 dias desde o primeiro sintoma, em isolamento domiciliar, e agora assintomática, estou de alta médica. Não posso mais transmitir o corona a ninguém. Isso já me alivia muito. A sensação de ser um risco à vida de alguém é horrível. Bom, me sinto aliviada sim, mas não tranquila. Saio de um isolamento e continuo na quarentena. Ela disse, ainda, que quando puder fará exames para saber se a doença deixou sequelas em seu organismo.

Após contrair o coronavírus em uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, Di Ferrero contou aos fãs, por meio de uma live no Instagram, que estava se sentindo bem melhor, apesar da doença ter deixado sequelas em seu pulmão: Eu já estou curado, já estou sem vírus. [...] Eu me sinto bem melhor, já não sinto tanto cansaço, nem falta de ar. Ainda estou em casa isolado para aumentar a minha imunidade. Quero agradecer as orações e as mensagens de apoio e força.

Preta Gil também deu a notícia sobre sua melhora por meio de seu Instagram: Agora estou curada. Posso sair de casa somente para ir ao supermercado, à farmácia, aos médicos, porque minha cidade está em quarentena e eu respeito, mas para mim isso já é uma grande vitória!!! Como pode, né? Hoje eu valorizo mais ainda minha liberdade, escreveu a cantora.

Assim como Preta, Gabriela Pugliesi também contraiu o coronavírus após uma pessoa infectada comparecer ao casamento de sua irmã, Marcella Minelli. Pelo Instagram, no entanto, a digital influencer garantiu que estava se sentindo bem melhor ao mostrar que havia voltado à sua rotina de exercícios: 20 dias que eu acordo e agradeço por ser um dia a menos disso tudo que estamos passando, e meu mantra diário é que vai passar! Eu já estou bem, e mais do que nunca agradecida pelo meu corpo e minha saúde voltarem a funcionar em perfeita harmonia. Eu nem imagino o que pode ser melhor que isso! Não percam a fé, não parem de rezar, não deixem de agradecer nem por um minuto.

Marcelo Magno sofreu ainda mais com a doença, e chegou a ser internado. O jornalista usou seu Instagram para revelar que já estava fora de perigo. Junto com um vídeo, o apresentador escreveu: Graças a Deus, estou curado do Covid-19! Meus sinceros agradecimentos a todos pelas orações. Recebi toda energia positiva de vocês enquanto estive internado. Mas a luta continua. Vamos combater com todas as forças o coronavírus seguindo as recomendações das autoridades em saúde!

A notícia de que príncipe Charles, aos 71 anos de idade, havia contraído o coronavírus deixou todo mundo apreensivo, mas a equipe da família real fez questão de garantir que o primeiro na linha de sucessão ao trono não está mais correndo risco. Apesar de não dizer que Charles está curado do Covid-19, o jornal CNN afirmou que ele está bem melhor e já saiu do isolamento. Ainda bem, né?

Assim como o príncipe Charles, Luisa Mell não confirmou estar livre da doença, mas já está voltando à sua vida normal. Antes isolada do próprio filho, Enzo, a ativista agora voltou a ter contato com o pequeno e, no Instagram, garantiu que já está se sentindo bem melhor: Estou me sentindo bem melhor, não tive mais falta de ar e nem dor no peito, estou outra. Já o marido de Luisa, Gilberto Zaborowsky, que estava internado, também recebeu alta hospitalar.