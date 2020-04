Coronavírus: Disney World vai dar licenças temporárias a 43 mil trabalhadores

11/04/2020 | 18:00



A Walt Disney World vai dar licenças temporárias não remuneradas a 43 mil trabalhadores a partir de 19 de abril. A empresa vai parar de pagar salários, mas manterá outros benefícios. O resort temático foi fechado em meados de março por causa da disseminação do coronavírus.

Os trabalhadores poderão manter benefícios médicos, odontológicos e de seguro de vida pelo período de licença ou até um ano, segundo o Service Trades Council, a coalizão de sindicatos que representam os trabalhadores da Disney World. Cerca de 200 trabalhadores permanecerão no cargo cumprindo "tarefas essenciais" durante a paralisação, e serão oferecidos postos de trabalho com base no tempo de empresa dos funcionários, disse a coalização. Fonte: Associated Press.