Após polêmica, Cristiano Ronaldo faz alerta sobre gravidade da pandemia

11/04/2020 | 17:50



Após se envolver em recente polêmica ao aparecer treinando em um campo de futebol em Portugal, o craque Cristiano Ronaldo foi às redes sociais mais uma vez para alertar seus seguidores sobre a gravidade da pandemia do novo coronavírus.

O astro português publicou duas fotos em suas contas oficiais. Na primeira delas, aparece usando uma máscara personalizada com a bandeira de Portugal, seleção a qual defende. Na segunda, utiliza da mesma foto, mas desta vez o aparato preventivo está estilizado com as cores da bandeira da Itália, país da Juventus, time em que atua. Além disso, é um dos países que mais sofre no mundo todo com a covid-19.

"Neste momento muito difícil para o nosso mundo é importante que fiquemos unidos e ajudemos uns aos outros. Vamos todos nós fazer o que podemos para ajudar", disse CR7 em inglês, acompanhado das hastags "#alémdamáscara" e "#jamaisdesistir".

Desde que a quarentena começou, Ronaldo tem sido protagonista de diversas notícias. Já foi a público propor um desafio de abdominais para se fazer em casa durante o isolamento, mas também já foi visto passeando normalmente com alguns de seus filhos pequenos e mais recentemente foi flagrado treinando em um campo aberto.