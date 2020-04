Consumidores fazem filas por ovos de Páscoa

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 17:45



O último sábado antes da Páscoa foi de compras em meio à pandemia de Covid-19 no Grande ABC. O Diário percorreu centros comerciais e, apesar do grande número de lojas fechadas, ainda existe bastante circulação de pessoas, contrariando a recomendação dos especialista da área de saúde que têm pedido para que as pessoas fiquem em casa.

No Rudge Ramos, em São Bernardo, cerca de 20 pessoas aguardavam na fila de uma grande loja. A cuidadora de idosos Maria Isabel Fernandes, 62 anos, aguardada a sua vez de entrar no estabelecimento. Moradora do bairro, ela garante que tem saído apenas para trabalhar e fazer compras. O ajudante geral Jeferson da Silva Borges, 29, esperava na mesma fila, e comentou sobre o grande número de pessoas que ainda estão circulando. "Na loja onde eu trabalho, o movimento tem sido grande todos os dias", afirmou. O rapaz guardava na bolsa uma máscara de proteção que pretendia colocar quando entrasse no estabelecimento.

A fila grande desanimou o autônomo Marcos Vitorio, 46. "Queria ovos de páscoa, mas não vou me arriscar. Tem muita gente e moro com a minha mãe, estou me preservando por ela", afirmou.

Na região central da cidade, o fechamento da Rua Marechal Deodoro, principal centro de compras, fez com que fosse pequeno o número de pedestres nas ruas.

Na Vila São Pedro, no cruzamento da Rua dos Vianas com a Luis Pequini, foi possível observar grande número de pessoas. Ao longo da Rua dos Vianas, no entanto, já era menor a circulação e apenas comércios de alimentos estavam funcionando.

Em Santo André, na Rua Carijós, na região da Vila Linda, também havia filas nas lojas que vendem ovos de páscoa. A cuidadora de idosos Karina Santos, 41, estava com as duas filhas, Nicoly, 15 e Maria Clara, 9. A família só tem saído para ir ao mercado, mas amanhã vai receber a avó para o almoço. Na avaliação de Karina, tanta restrição é exagero. "Estamos evitando de sair porque nem tem para onde ir, mas não precisava ser assim", opinou.

Para José Luiz Andrade, 36, desempregado, que esperava para entrar na loja, as medidas recomendadas são necessárias. "Estou há quase um mês em casa, só saí hoje", garantiu. Na Vila Luzita, na Av. Dom Pedro I, também foi possível ver aglomerações nas calçadas de lojas que limitaram a entrada dos clientes.

Em São Caetano, a Rua Visconde de Inhaúma, endereço que concentra diversas lojas, está interditada e também havia fila na porta de uma loja. A auxiliar administrativo Paula Marchioli, 45, aguardava para entrar e comprar um ovo de chocolate para o sobrinho. "Só vim fazer isso. As pessoas não estão levando a sério, todos os dias quando vou trabalhar vejo idosos nas ruas, sempre os mesmos", lamentou.

Em todos os supermercados por quais a reportagem passou, os estacionamentos estavam cheios e apesar de não haver multidões nas ruas, é grande o número de carros circulando. As autoridades sanitárias e de saúde entendem que para que haja o controle da pandemia de Covid-19 - que até ontem havia contaminado 362 pessoas e causado a morte de 29 na região - que o índice de isolamento seja de 70%.