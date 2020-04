Justin Timberlake reclama por cuidar do filho 24 horas por dia, e a internet não perdoou

11/04/2020 | 17:10



Assim como muitas famílias, Justin Timberlake está isolado com sua esposa e filho por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, o músico gerou certa polêmica após reclamar que agora tem que cuidar da criança 24 horas por dia.

Durante uma entrevista por chamada de vídeo ao programa The Morning Mash Up para promover o lançamento da sequência do filme Trolls nas plataformas de streaming, Justin foi questionado se a quarentena estava afetando o seu casamento, como ocorre com alguns casais. Ao que o artista respondeu:

- Estamos principalmente lamentando o fato de que a paternidade de 24 horas simplesmente não é humana.

O companheiro de Jessica Biel comentou ainda que acreditava que Silas Randall Timberlake, de 5 anos de idade, precisava de um descanso do pai, assim como ele precisa de um descanso do pequeno.

Depois dessa declaração, vários internautas criticaram a fala de Timberlake no Twitter, afirmando que a esposa e ele não sabem ser pais de verdade.

Isto é o que é ser pai. Você não vai ter nenhuma simpatia dos pais, porque nós tivemos que cuidar de nossos filhos sem ajuda contratada. Tudo o que posso oferecer é: lide com isso, docinho, criticou um seguidor.