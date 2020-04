Pai de Nicholas Latifi empresta R$ 318 milhões para a equipe Williams

11/04/2020 | 16:50



A tradicional equipe Williams recebeu uma ótima ajuda em período de pandemia do coronavírus. Uma doação de 50 milhões de libras (cerca de R$ 318 milhões) do empresário canadense Michael Latifi, pai do piloto Nicholas Latifi.

O dinheiro vai ajudar a equilibrar as finanças, além de garantir o seguro dos carros históricos, avaliados em 20 milhões de libras (cerca de R$ 127 milhões) e o terreno e os prédios em Grove, na Inglaterra, local da sede, no valor de 30,7 milhões de libras (R$ 195 milhões).

Na temporada passada, a Williams ficou em último lugar no Campeonato Mundial de Construtores, com apenas um ponto, conquistado pelo polonês Robert Kubica, substituído este ano por Latifi, que terá como companheiro o britânico George Russell.

Nos últimos dois anos, a equipe foi a última colocada entre as dez participantes. Fundador do time, Frank Williams ainda detém 52,3% da escuderia.

Fundada em 1977, a Williams soma nove títulos mundiais de construtores e sete de pilotos, um deles com o brasileiro Nelson Piquet (1987), mas não é campeã desde 1997.