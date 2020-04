No Twitter, Salim Mattar compartilha vídeo sobre custo de paralisar reformas

11/04/2020 | 16:20



O secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, publicou há pouco um vídeo que alerta para o custo da paralisação das reformas em meio à crise do coronavírus. "Ficar parado é uma encrenca a médio e longo prazo. Por isso, é importante traçarmos um novo caminho mesmo que seja sinuoso", diz a mensagem no vídeo compartilhado pelo secretário em sua conta oficial no Twitter.

A mensagem no vídeo cita como prioridades a aprovação da PEC emergencial para segurar os gastos públicos, o plano Mansueto para Estados aumentarem receitas, a aprovação da reforma administrativa para transformar a carreira dos serviços públicos e a reforma tributária para diminuir a insegurança jurídica do empresário. "Não avançar com as reformas vai gerar mais sofrimento e perdas para todos os brasileiros que esperam viver num País melhor depois desta crise", encerra o vídeo.