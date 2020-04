Jamie Dornan defende Gal Gadot após repercussão negativa de vídeo: - Estava tentando fazer uma coisa boa

11/04/2020 | 16:10



No meio do mês de março, Gal Gadot postou um vídeo em seu Instagram no qual a atriz comentava sobre a quarentena e a pandemia do coronavírus, e em seguida cantou a canção Imagine, de John Lennon, com a ajuda de outras personalidades, para inspirar os seguidores.

O conteúdo viralizou na internet, mas não apenas de maneira positiva: algumas críticas indicaram que as celebridades deveriam doar para auxiliar o combate ao Covid-19, em vez de simplesmente cantar sobre um mundo melhor.

De acordo com a revista People, um dos atores presentes no vídeo, Jamie Dornan, de Cinquenta Tons de Cinza, defendeu a intenção da Mulher Maravilha em uma entrevista ao podcast do comediante Shane Todd, Tea with Me.

Durante a conversa, Jamie diz saber o que motivou a repercussão negativa da ação:

- Vou lhe dizer qual foi o problema. Eu literalmente fiz o meu [vídeo] no banheiro da minha casa. Claramente, algumas pessoas haviam ido para sua segunda casa. Há muita área ao fundo, muitas árvores bonitas balançando, na frente de um oceano, esse tipo de loucura. Eu estava ciente de que, independente de quando fosse fazer isso, deveria fazer parecer normal.

O artista ainda defendeu a intenção de Gadot:

- [Gal Gadot] estava tentando fazer uma coisa boa.