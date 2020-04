Fábio Assunção vai ter que dar explicações à justiça por agressão há três anos

11/04/2020 | 15:11



Fábio Assunção pode estar em uma nova fase, mais tranquila e livre de confusões, mas ainda sofre as consequências por seus dias de farra.

O ator está sendo julgado pelos crimes de dano ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão. O caso ocorreu na cidade de Arcoverde, em Pernambuco, no dia 24 de junho de 2017.

Durante uma festa no Pátio de Eventos, o artista se envolveu em uma briga, e quando a polícia chegou, ele demonstrava sinais de agressividade e embriaguez.

Ao ser levado para a delegacia, Fábio apresentou resistência e chegou a quebrar o vidro traseiro da viatura da Polícia Militar.

Após ter sido ouvido, o intérprete de Arthur em Totalmente Demais foi liberado quando pagou o valor de 9.370 reais, segundo o jornal O Dia.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a denúncia do processo foi aceita no último dia 2 de abril e Fábio tem dez dias para prestar os esclarecimentos.

Na época, o pai de Ella, após as imagens de sua prisão viralizarem, ele publicou um pedido de desculpas em seu perfil no Instagram:

Lamento muitíssimo o ocorrido em Arcoverde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano no palco principal do festival de São João. Então, fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle, escreveu.

E continuou com as explicações:

Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita ? o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi. Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que eu desejo.

O documentário a que o ator se refere é Eu Sonho para Você Ver, da cineasta Pally Siqueira.