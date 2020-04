Igreja no Rudge Ramos distribui alimentos e produtos de higiene

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 14:39



A Paróquia São João Batista, no Rudge Ramos, em São Bernardo, realiza na tarde deste sábado (11) a distribuição de cestas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. São cerca de 200 famílias já castradas, além de atendimentos de pessoas que procuram por auxílio.

A aposentada Maria Evangelina Dantas Santos, 66 anos, moradora da Vila São Pedro, deixou o isolamento social que tem mantido há quase um mês para buscar as doações. "Isso aqui representa tudo para mim porque a aposentadoria mal dá para comprar os remédios", afirmou.

Todos os produtos foram arrecadados no último domingo, quando foi celebrado o Domingo de Ramos em todas as igrejas católicas. No dia 5 de maio haverá outra mobilização para arrecadação dos alimentos e dos itens de higiene e limpeza. "As entregas são feitas no modelo drive-thru. As pessoas nem precisam descer e já saem com o carro abençoado", explicou o padre da paróquia, Paulo Afonso.

Aos 67 anos e integrante do grupo de risco, Beatriz Senda, faz parte do grupo de voluntários que realiza as entregas. "São muitas pessoas necessitadas", afirmou.