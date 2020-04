Luciano Szafir revela ter emagrecido seis quilos após grave problema e fala sobre Xuxa Meneghel: - Uma pessoa sensacional

11/04/2020 | 13:11



Em entrevista à colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, Luciano Szafir relatou que perdeu seis quilos após um grave problema em seu nervo ciático. De acordo com o ator, o problema começou seis meses atrás, enquanto tentava retomar suas atividades físicas:

- Tive um problema muito sério no ciático. Acordei com dificuldade de andar, dor na perna... Eu estava voltando à forma e, durante os exercícios, senti essas dores fortes. Há mais de seis meses estou me tratando com um médico especialista e fazendo fisioterapia.

Apesar desse impedimento físico, Luciano garante que está segurando a comida para manter a forma. O ator ressaltou ainda que os esportes sempre lhe atraíram, já tendo praticado modalidades como surfe, tecido e escalada.

Durante a entrevista, Luciano também comentou um pouco sobre o reality show que deve estrear no fim do segundo semestre de 2020, Os Szafirs. O programa terá duas temporadas e mostrará um pouco sobre a vida de Luciano e sua família.

- A gente não tem o que esconder. Nossa vida é como outra qualquer. Todo mundo tem seus acertos, seus erros. A perfeição que se mostra nas revistas é fake, como se a vida fosse um filme. Mas o público vai pirar com meus filhos.

Luciano falou ainda sobre as saudades que sente da filha, Sasha Meneghel, já que a mesma mesma mora nos Estados Unidos - apesar de o ator afirmar que ela o visita sempre que possível. Ele também dirigiu elogios à Xuxa Meneghel, com quem esteve junto durante 14 anos:

- Ela é mãe da minha filha, uma pessoa sensacional. Tive muita sorte quanto a isso. Tivemos momentos difíceis, mas outros muito bons também.