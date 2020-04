Mulheres que acusam Felipe Prior de estupro já foram ouvidas pela polícia; ex-BBB é o próximo

11/04/2020 | 13:11



Como você viu, três mulheres acusam o ex-BBB Felipe Prior de estupro e tentativa de estupro. O caso ganhou repercussão na internet e o arquiteto se defendeu, afirmando que nunca cometeu nenhum abuso sexual contra ninguém e que desconhece a origem das denúncias. Com o inquérito iniciado, as três supostas vítimas foram ouvidas recentemente na Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo (1ªDDM). Segundo informações do jornal Extra, a delegada Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos trabalha com rapidez no caso, para que ele seja concluído o quanto antes.

- Não podemos adiantar nada, porque o processo segue em segredo de justiça, afirmou a delegada.

Prior será a próxima pessoa a ser ouvida. Ainda não se sabe quando será o depoimento do ex-participante do Big Brother Brasil.

Outros realities

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, Felipe Prior falou sobre a possibilidade de entrar para outros realities da televisão brasileira durante uma live com o campeão da oitava edição do BBB, Rafinha.

- Não sei. Hoje eu tô muito focado em trampar. Acho muito legal, tanto que participei de um e saí querendo ter ficado. Não iria para o De Férias com o Ex porque não tenho ex, alegou Prior.

O arquiteto também falou sobre A Fazenda, programa que contou com muitas participações de ex-BBBs.

- Não sei. Eu tô de pandemia: em casa e vendo o Big Brother. Acabei de sair dessa parada, então não sei.