Mãe de Gugu Liberato manda rezar missa de Páscoa para o filho e sobrinho compartilha vídeo inédito do apresentador

11/04/2020 | 13:10



Como você viu, Gugu Liberato completaria 61 anos de idade na última sexta-feira, dia 10, caso estivesse vivo. Infelizmente, o apresentador morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Mesmo assim, o dia foi de comemorações entre a família do comunicador. Os filhos de Gugu fizeram diversas homenagens ao pai nas redes sociais, e a viúva do jornalista, Rose Miriam di Matteo, também se pronunciou. No Instagram, o sobrinho do apresentador, Alexandre Liberato, ainda publicou um vídeo inédito de Gugu, e escreveu um lindo texto para lembrar dos ensinamentos do tio.

Você partiu assim, de repente! E tudo mudou em nossa família, que você fazia questão de reunir nos finais de semana e datas especiais para curtir, descontrair e fortalecer nossa união. Além de sua presença, você deixou muitas saudades, lembranças e momentos inesquecíveis que passamos juntos. Você me ensinou muito! Sempre foi e sempre será uma referência para mim e para todos que enxergavam o ser humano que você sempre foi, gentil e generoso. Parabéns, tio. Você sempre estará no meu coração. (Esse foi o último aniversário que passamos juntos, em 2019).

Segundo informações do jornal Extra, a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, ainda organizou um almoço de aniversário no último dia 10, com a presença dos filhos e sobrinhos. A intenção era homenagear o apresentador, orar e lembrar dos momentos que tiveram ao lado dele.

Já para o próximo domingo, dia 12, Maria do Céu organizou uma missa que será realizada em uma paróquia em São Paulo. Em uma data especial como a Páscoa, o objetivo da família é lembrar e celebrar a vida de Gugu. A missa, ainda de acordo com o jornal, será transmitida ao vivo pela internet, para que os três filhos do comunicador, João, Sofia e Marina, possam acompanhá-la dos Estados Unidos, onde moram.