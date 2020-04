Luís Felipe Soares

11/04/2020 | 12:30



O Sistema Anchieta-Imigrantes funciona em operação normal (5x5) ao longo desde sábado (11). A descida em direção ao litoral ocorrem nas pistas Sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Já o trajeto de subida da serra está sendo feito por meio das pistas Norte dos dois pontos.

Desde o início da manhã, a empresa informa que o tráfego segue tranquilo em todos os quilômetros das estradas que conectam a região metropolitana de São Paulo, incluindo o Grande ABC, com a Baixada Santista. O tempo está claro e com visibilidade boa.

Por causa da pandemia da Covid-19 e a recomendação de isolamento social para evitar a proliferação da doença, a Ecovias tem pedido ao público que trabalhe para evitar viagens.

"Todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes permanecem com tráfego normal, mas, pelo bem de todos, se possível, evite viajar. Fique em segurança na sua casa. Estamos todos comprometidos no combate ao coronavírus", avisou a empresa em postagem nas redes sociais.