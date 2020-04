Rio Grande da Serra celebra início das ações do Programa Córrego Limpo

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 12:20



Rio Grande da Serra é a primeira cidade do Grande ABC a aderir ao Programa Córrego Limpo, desenvolvido pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O projeto foi criado em 2007 com o objetivo de realizar intervenções nos córregos urbanos para processo de despoluição da área.

Na manhã deste sábado (11), o prefeito Gabriel Maranhão esteve na região do córrego Lavapés na companhia da Secretária de Obras, Sandra Malvese, para acompanhar as ações iniciais. Segundo ele, pontos da região central do município estão sendo priorizados para receber o projeto.

"Todo o final do córrego aqui está cheio de esgoto, cheio de material", comentou em vídeo postado em suas redes sociais. "Vamos tirar tudo e vamos fazer com que esse córrego (Lavapés) volte a ter vida. Está um mal cheiro e dá uma má impressão de ver toda essa sujeira."

Segundo a responsável pela Pasta de Obras da cidade, "ainda está se trabalhando nessa área piloto. No Centro da cidade, há três córregos: o Lavapés, o córrego do Parque do Cambuci e o córrego do Parque Indaiá. Eles estão poluídos por causa de ligações clandestinas nas águas pluviais".

Sandra ainda afirmou no vídeo que todos os imóveis na área do Centro que estão em situação irregular sobre a situação de despejo de esgoto já foram notificados pela Prefeitura. "É uma ação de ''''formiguinha''''", disse, ressaltando que os moradores de Rio Grande da Serra devem estar comprometidos em conectar corretamente na rede os esgotos de sua residência.