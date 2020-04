Atila comanda nova operação para buscar preços abusivos em mercados de Mauá

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 12:17



A Prefeitura de Mauá iniciou na manhã deste sábado nova operação do programa Tolerância Zero, marcado pelo vasculhamento de preços abusivos no comércio da cidade. Por volta das 9h, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) se reuniu com integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da equipe da fiscalização para começar a ida às ruas atrás casos em flagrante.

Segundo o socialista, o Paço tem acompanhado diversas denúncias realizadas pelos munícipes por meio de mensagens enviadas e reclamações feitas junto ao Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor).

Vídeo postado nas redes sociais mostra Jacomussi ressaltando a indignação da população sobre a alta excessiva do preço de itens como arroz, feijão, leite e da cartela de ovos.

"Não vamos tolerar mais e, por isso, nossa equipe vai estar nas ruas. E quem estiver abusando, eu vou multar e vamos lacrar. Tolerância zero para essas pessoas que, neste momento, estão explorando o consumidor", disse no material on-line, acusando algumas redes de hipermercados de realizarem a prática.

O prefeito prometeu nova postagem por volta das 13h30 para realizar balanço sobre a operação realizada na parte da manhã e início da tarde em Mauá.