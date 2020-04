Obituário - 11 de abril de 2020

Ademir Medici

11/04/2020



Sábado, 11 de abril de 2020

SANTO ANDRE

Santo André, quinta-feira, dia 9 de abril

Silfrid Daniel Ziemer, 92. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izaltina dos Santos Silva, 91. Natural de Uchoa (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joventina Rodrigues de Jesus, 84. Natural de Brejo de São Caetano (MG). Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo (SP). Dia 9, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).

Francisco Firme Filho, 83. Natural de São Tomé (RN). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Giuseppa Roccella Felici, 82. Natural da Itália. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Odete Maria de Sobral, 81. Natural de Altinho (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha de Freitas Akiyoshi, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Tereza DE Lima Zanetti, 79. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Forgulho, 78. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Caldeira Sobrinho, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Industrial. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Valdemar Gomes Batista, 73. Natural de Jales (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Ivani Divina Fogaça, 70. Natural de Cambará (PR). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wilson dos Santos, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Natanael Assis Nunes, 61. Natural de Curitiba (PR). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidney de Lima Batista, 55. Natural de Perobal (PR). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Gonçalves de Rezende Borazzo, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo (SP). Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Adriano Sales, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Agente funerário. Dia 9. Memorial Planalto, em São Bernardo.

José Roberto Salvador, 41. Natural de Cruzeiro do Oeste (PR). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Comerciante. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regiane de Sá, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Parque dos Lírios.

Emanuelly Victória Marcelino da Silva, 2. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Menor. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 10 de abril

Leozina de Souza Fusquini, 94. Natural de Barra Mansa (RJ). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourença Antunes, 93. Natural de Buique (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Torso Barbosa, 92. Natural de Itatiba (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Angelina Marieta da Silva, 90. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ida Beux, 89. Natural de Soledade (RS). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Fernando Pereira de Pinho, 87. Natural de Portugal. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

José Vitalino Filho, 87. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Benedita Carlos Mangini, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Severino Ramos de Melo, 75. Natural de Primavera (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Metalúrgico. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Álvaro Jose dos Santos, 71. Natural de Pampa (MG). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Frederico Merbach, 69. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Engenheiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Lúcio dos Santos, 65. Natural de Heliópolis (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Metalúrgico. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valentin Martinelli de Oliveira, 59. Natural de Maringá (PR). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Porteiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marineide Pires da Silva, 47. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Vendruscolo de Oliveira, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Empresário. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Alzira Pinto da Fonseca, 89. Natural de Portugal. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Mario Meliani, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

José Firmino Filho, 78. Natural de Pitangui (MG). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Minoru Kawata, 73. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Juliana Miyuki Matsuda, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Professora. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Gabriel Junqueira Franco Chaves, 17. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Estudante. Dia 10, em Santo André. Cemitério: não informado.

Yasmin Alves Monteiro, 10. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Menor. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 9 de abril

Dorcas Rodrigues da Silva, 65. Natural de Leopoldina (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 10 de abril

Francisca Euflausina da Silva, 94. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Djanira de Castro, 83. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria Moreira de Melo, 83. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Aparecida Arlete Lima, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema, Dia 10. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauri Vieira de Aguiar, 78. Natural de Heliodora (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto dos Santos, 77. Natural de Boracéia (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Valdemar Carrasco, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Alves Novo, 80. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.

Gildo Ferreira de Oliveira, 60. Natural de Paranavaí (PR). REsidia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Comerciante. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.