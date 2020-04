Espanha tem menor número de mortes por coronavírus em três semanas

11/04/2020 | 09:28



A Espanha registrou, entre a sexta-feira, 10, e este sábado, 11, a menor contagem diária de vítimas fatais de covid-19 em três semanas. Foram 510 mortos, ante o pico de 950 casos fatais no começo do mês.

O número de novos casos confirmados teve uma leve alta, de 4.830 entre sexta e este sábado, ante 4.576 novos casos no levantamento anterior.

Até agora, a Espanha tem 161.852 infecções pelo coronavírus e 16.353 mortes desde o início do surto. Mais de 59 mil pessoas se recuperaram.

O recorde nacional, de 950 mortes, foi registrado em 2 de abril. Restrições sociais impostas em todo o país ajudaram a diminuir o crescimento diário de novos casos de 20% para 3% em duas semanas.

O secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, diz que é muito cedo para determinar se o pico de infecções por coronavírus no país já passou, mesmo com dados que sugerem uma certa estabilidade no número de pessoas hospitalizadas.

Hancock disse à rádio BBC que a "boa notícia" é que o número de internações mostra sinais de achatamento.

No entanto, ele diz que o governo precisa de mais evidências antes de começar a fazer alterações em suas medidas de bloqueio. (Com Associated Press)