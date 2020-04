Solidariedade põe comida na mesa

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 09:20



Em meio à pandemia do novo coronavírus, a ONG (Organização Não Governamental) Bomies (Bombeiro Mirim Estoril), com sede no Riacho Grande, em São Bernardo, organizou campanha de arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias que estão passando por dificuldades por causa da situação, sobretudo para comer, já que muitas pessoas estão sem trabalhar, caso de autônomos.

Presidente da entidade e bombeiro, Coelho Alencar explicou que há 20 dias deram início à ação e conseguiram, até esta semana, arrecadar alimentos suficientes para montar 120 kits, os quais foram distribuídos entre os dias 6 e 9.

“Quando você olha o rosto daquelas pessoas e enxerga a necessidade delas, é duro. Na entrega dos kits dá para ver a alegria das famílias quando pegam o alimento em mãos, e sabem que terão o que comer. Não tem nem palavras que descrevam o sentimento, é muito gratificante” comentou Alencar.

O presidente da entidade destaca que, além das pessoas que já estavam cadastradas na ONG, a Bomies abriu inscrição para os moradores do bairro Riacho Grande e entorno. “Queremos abranger o maior número de pessoas possível, ajudando o máximo de famílias que conseguirmos”, disse Alencar.

A organização, que existe há dois anos, tem objetivo de realizar atendimento social. Na sede, o espaço oferece atividades gratuitas de dança, capoeira e taekwondo, atendendo cerca de 8.000 menores. A entidade realiza ainda palestras nas escolas sobre primeiros socorros e acidentes domésticos, com intuito de que crianças e adolescentes levem para casa os ensinamentos e disseminem informações entre os mais velhos.

Segundo Alencar, comércios, grupos e moradores da região estão colaborando com a campanha, que está solicitando reforços de quem estiver interessado em ajudar. “Precisamos de muitas doações. Para a próxima distribuição (que deve ocorrer dentro de 15 dias), a meta da Bomies é beneficiar mais famílias e, para isso acontecer, contamos com o apoio de mais comércios e pessoas”, reforçou Alencar.

“Espero que esta ação possa tocar o coração das pessoas, tanto as que ajudaram e viram a alegria das famílias recebendo o alimento, como a comunidade toda, para que mais pessoas estejam dispostas a colaborar”, finalizou o presidente da ONG Bomies.

GRATIDÃO

Aposentada, Josefa dos Santos Silva, 69 anos, resumiu a ação da ONG como “um afago para o coração”. A moradora do bairro Areião, em São Bernardo, vive com sua neta, Stefanie, 20, que está sem trabalho por causa da crise provocada pela pandemia.

“Minha neta trabalha por conta. Com o vírus, e sem poder sair de casa, ficou mais difícil a situação financeira, já que vivo com um salário mínimo que não dá conta de bancar a casa”, desabafou.

Josefa disse que foi gratificante pegar o kit distribuído pela Bomies. “O que para muitos é pouco, para mim é muito. Há dias em que fico pensando o que vou comer e, agora, pelo menos por um tempo estamos garantidas.”

“Ainda existem pessoas boas no mundo, que fazem o bem sem esperar nada em troca. Estou muito grata”, afirmou Josefa.