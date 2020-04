Novo decreto isola mais de 500 praças em São Bernardo

Luís Felipe Soares

Do Diário do Brande ABC



11/04/2020 | 09:15



Mais endereços de áreas livres de São Bernardo estão fechados para a visita do público. O prefeito Orlando Morando (PSDB) autorizou outro decreto protetivo no município com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas em certos pontos de forma a combater a disseminação da Covid-19 entre a população da cidade. A ordem está em vigor desde ontem e marca o isolamento de praças espalhadas por diversos bairros.

No total, 513 endereços fazem parte da lista restritiva, incluindo as praças Santa Filomena e da Matriz, ambas localizadas no Centro, e a Praça Teresinha Rodrigues Fini, no bairro Nova Petrópolis. Também foi afetado o acesso a seis arenas-parque.

A ação está sendo coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos, que isolou ainda três pistas de caminhada e ciclovias: as localizadas ao longo da Avenida Kennedy, da Avenida Pery Ronchetti e da Estrada dos Alvarenga. Cavaletes, cones e fitas zebradas de isolamento foram espalhadas pelos novos endereços, com faixas de aviso sobre o decreto também colocadas próximas aos locais para informar a sociedade civil. As calçadas ao redor estão livres.

“Infelizmente estamos registrando uma presença muito grande de pessoas nestas áreas da cidade. É uma medida dura, desagradável. Sempre trabalhei para oferecer mais lazer a todos. No entanto, se este é o caminho para salvar vidas, vamos colocar em prática. O momento exige todos os esforços para proteção”, disse o prefeito Orlando Morando, ontem.

O bloqueio do acesso das pessoas a esses pontos tem tido o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). Durante as rondas, os agentes fiscalizam se a ordem está sendo cumprida e, caso haja indivíduos que estejam nos locais, a orientação é que sejam convidados a se retirar e que seja reforçada a explicação sobre a importância do isolamento social contra a proliferação de casos do coronavírus.

As 30 praças-parque existentes em São Bernardo, a exemplo do Parque da Juventude Città Di Maróstica (no Baeta Neves) e o Parque Natural Estoril (no Riacho Grande), e parques comuns estão fechados por tempo indeterminado desde 21 de março, mesma data de quando se tornou restrito apenas a moradores o acesso à Prainha do Riacho Grande.



SÃO CAETANO

A Prefeitura de São Caetano iniciou também o bloqueio de entradas e saídas de algumas ruas de maior aglomeração na cidade como medida diante da pandemia da Covid-19, de modo a evitar circulação de grande quantidade de carros. A medida foi recomendada pela Secretaria Estadual de Saúde, e ocorre até amanhã como espécie de teste para se analisar possível resultado.

Organizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município, as restrições têm ajuda da equipe da GCM local. Vias nos bairros Barcelona, Mauá (base de segurança), Fundação (Viaduto Independência) e Centro estão na lista de restrições, assim como o quadrilátero que abrange as ruas Amazonas, Serafim Constantino, Manoel Coelho e Avenida Goiás.