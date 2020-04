Rafael Demarchi tenta vácuo para quebrar rixa entre PT e PSDB

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 00:36



Pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo no processo eleitoral de outubro, o vereador Rafael Demarchi (PSL) sustentou que pretende explorar vácuo deixado pela polarização entre PT e PSDB na cidade. O parlamentar irá entrar pela primeira vez na disputa majoritária e espera resgatar o eleitor que se mostra insatisfeito com as duas siglas, que protagonizaram o páreo municipal de 2016.

Rafael se filiou, recentemente, ao PSL, ex-legenda do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). As movimentações políticas, no entanto, estão paralisadas neste momento delicado de pandemia de Covid-19. A partir do fim da quarentena, ele fala em se estabelecer como nome que represente os valores da direita no município, uma vez que, na visão do vereador, o eleitorado com “viés mais conservador” está sem opção real de candidatura na corrida pelo Paço.

“Com a polarização que ocorre na cidade entre PT e PSDB, o eleitor que segue mais a política do viés da direita ficou sem candidato. Comecei a perceber que esses eleitores preferem nem votar, por exemplo. Eu quero ir atrás deste eleitorado, que está sem opção na cidade”, declarou o parlamentar.

No segundo mandato como vereador na Câmara, ele, de 38 anos, reforçou a ideia de que vai utilizar o “fator novidade” na política. “Temos dois candidatos (já colocados) que têm muita história na política regional (o prefeito Orlando Morando, PSDB, e o ex-prefeito Luiz Marinho, PT). O eleitor está se cansando desse tipo de político. Também quero aproveitar essa questão de ser novidade na política”, avaliou o vereador.

Mesmo diante da tentativa de fisgar o eleitorado que não simpatiza com a atual polarização partidária na cidade, o prefeiturável adiantou que evitará a todo custo campanha de ataques aos adversários participantes do pleito. Rafael Demarchi entende que, caso entre neste tipo de embate, poderá afastar o “eleitor-alvo”. “Quero deixar bem claro que minha campanha não é contra este ou aquele candidato. O que quero é focar em uma candidatura que exponha meus pontos positivos, e não que busque mostrar pontos negativos dos outros prefeituráveis”, disse.

Adepto do discurso da “nova política” na cidade, Rafael Demarchi é sobrinho do ex-prefeito de São Bernardo Walter Demarchi, que comandou o Paço entre 1993 e 1996. O parlamentar afastou, contudo, a possibilidade, ao menos em um primeiro momento, de se apegar a eventual recall eleitoral de seu tio. “Se, por um acaso, o apoio do eleitor vier (por pertencer à família Demarchi), tenho certeza que será de maneira natural, já que há muitas pessoas que exaltam o mandato de Walter Demarchi em São Bernardo”, avaliou.