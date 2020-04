Taxa de isolamento social tem queda de 12,9% no Estado de São Paulo

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



10/04/2020 | 23:50



Mesmo com os pedidos do governo do Estado, prefeituras e órgãos de saúde para que as pessoas fiquem em casa, como maneira de frear o avanço do novo coronavírus, muita gente não tem dado a devida importância. A preocupação fez com que o governador João Doria (PSDB) anunciasse, anteontem, programa em parceria com quatro operadoras de telefonia celular para monitorar aglomerações.

De acordo com balanço da Secretaria da Saúde, o índice de isolamento social no Estado caiu 12,9% entre os dias 3 e 9. E as mortes, por causa da doença, subiram 152%. A falta de cuidado com relação ao isolamento fez com que Santo André intensificasse a fiscalização, para atuar nos comércios que estão desrespeitando a orientação de manter portas fechadas e sem aglomeração de pessoas. São Caetano interditou o Parque Linear da Ave nida Kennedy. Segundo a prefeitura, havia muita gente no local.

O problema do descumprimento do isolamento social é em todo o País. De acordo com levantamento feito pela empresa de tecnologia In Loco, a partir de dados de aplicativos (de celular) parceiros, todos os Estados demonstraram queda no isolamento social. O pico do isolamento foi entre 24 e 30 de março, com a média passando de 50% no País.

O infectologista Mateus Cardoso lembra que países que não respeitaram ou demoraram a implementar o isolamento como ferramenta de prevenção tiveram superlotação e falta de leitos e condições de atendimento. “Segundo simulações nos Estados Unidos e Inglaterra, sem isolamento, 2,6 milhões de brasileiros poderiam morrer entre abril e agosto deste ano. Quando estabelecemos medidas parciais (mitigação), os estudos mostram que até 1 milhão de mortes podem ocorrer, porque ainda assim, faltará infraestrutura, já com vida restrita (supressão), ocorrerão alguns milhares de mortos”, explica.

>O especialista alerta ainda, para quem acha que os casos no País são baixos ( 1.056 mortos e 19.638 confirmados), que estes números podem ser maiores, visto que “até o momento infelizmente não conseguimos fazer testagem indiscriminadamente.”