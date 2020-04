Shoppings adiam a cobrança de aluguel

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 00:04



Os shoppings do Grande ABC começam a tomar medidas para ajudar os lojistas no enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia de coronavírus. Com os estabelecimentos comerciais fechados por causa do decreto estadual de quarentena, os aluguéis cobrados dos comerciantes serão adiados. A iniciativa é recomendada pela Abrasce (Associação Brasileira dos Shoppings Centers).

Questionados, apenas o Metrópole e Golden Square, ambos sediados em São Bernardo, afirmaram que vão seguir a medida. Os demais centros comerciais da região não se posicionaram sobre o assunto.

Localizado no centro da cidade, o Metrópole possui 173 lojas. Como forma de minimizar o impacto econômico e também preservar empregos, a Aliansce Sonae Shopping Centers, que administra o empreendimento, afirmou que vem mantendo diálogo permanente com lojistas e parceiros. “Diante dos efeitos da pandemia da Covid-19 para o varejo, a companhia, entre outras medidas, adiou a cobrança dos aluguéis e concedeu isenção dos fundos de promoção até a reabertura dos shoppings, reduzindo em 20% os encargos condominiais de março”, informou, em nota.

O Golden Square Shopping, que fica na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar, também informou que optou por postergar a cobrança de aluguel do mês de março e está tomando todas as medidas cabíveis para redução dos custos de condomínio e fundo de promoção. “O shopping reforça ainda que oferecerá descontos especiais àqueles que mantiverem todas as suas cobranças pagas e reitera que trabalha incansavelmente junto ao governo e à Abrasce para encontrar soluções que auxiliem nossos operadores e minimizem os impactos econômicos do avanço da doença no País”, afirmou o empreendimento, em nota.

O Golden informou que todas as negociações serão definidas mês a mês e em paralelo utiliza recursos como a redução da carga horária e suspensão temporária de parte dos colaboradores com o objetivo de manter todos os postos de trabalho e garantir uma retomada sem nenhuma demissão.

A Abrasce recomenda a medida no período. A associação afirmou que as demandas e necessidades dos lojistas são diversas e o entendimento é que elas devem ser priorizadas e respondidas de acordo com o desenvolvimento do cenário, numa análise diária. A associação afirmou que qualquer ação de longo prazo tomada agora será mal dimensionada, pois faltam informações. Mas que boas práticas podem ser seguidas. “O aluguel, enquanto o período de fechamento permanecer, fica suspenso, mantendo-se exigibilidade do aluguel para uma posterior definição sobre o assunto”, disse o presidente da Abrasce, Glauco Humai, em comunicado sobre o assunto.

DEMAIS AÇÕES

A Aliansce Sonae afirmou que fará a distribuição de 15 mil cestas básicas para comunidades carentes de São Paulo e o Shopping Metrópole está doando 2.000 máscaras para o Hospital São Paulo e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Além disso, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo e com o Fundo Social de Solidariedade, o empreendimento será ponto de coleta de produtos de higiene pessoal e limpeza, álcool em gel e máscaras da central de recebimento de doações, para ajudar a atender às demandas mais urgentes da população, decorrentes da pandemia.

Lojista afirma que medida ajuda, mas futuro da economia é incerto

Ex-funcionário da fábrica da Ford da região, que fechou oficialmente as portas em outubro do ano passado, Antonio Januzzi é atualmente dono da franquia de beleza Unhas Cariocas, localizada no Golden Square Shopping. Ele afirmou que a medida é importante, mas não resolve a situação.

“Alivia, mas não resolve o problema. Não sabemos até quando vai essa pandemia e como vai ser o retorno, minha área é de serviços e para muitos isso é supérfluo. Não vai ser fácil”, disse Januzzi, que que vai conversar com a administradora sobre o assunto para isenção total do condomínio e aluguel. “Sem faturamento, não há como pagar”. Com a loja fechada desde 18 de março, ele já precisou dispensar quatro das seis funcionárias. “Se o mercado já não estava bom, infelizmente a tendência é piorar”, disse.