Pelo menos 31,5 mi já pediram coronavoucher

11/04/2020 | 00:01



A Caixa divulgou que até às 18h de ontem, 31,5 milhões de brasileiros concluíram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 oferecido pelo governo federal como maneira de ajudar trabalhadores autônomos, informais e MEIs (Microempreendedores Individuais) que tiveram a atividade prejudicada durante a crise do novo coronavírus.

Uma destas pessoas é o pedreiro de Santo André Pedro da Silva, 64 anos. que suspendeu as atividades durante a quarentena. “Trabalho por conta e tive de parar as obras. O dinheiro será para complementar o orçamento de casa”, contou ele, que vive com a mulher aposentada, que recebe um salário mínimo. Silva fez o cadastro na quarta-feira pelo aplicativo e aguarda confirmação para ter acesso à quantia.

Cabeleireira em Santo André, Rosana Cazoto, 52, é MEI e, em razão de decretos estadual e municipal, teve de fechar seu salão de beleza. “Vou pagar uma parte (do que devo) para a pessoa que está quitando as minhas contas”, relatou. Ela se cadastrou na terça-feira e aguarda para ver se tem direito ao auxílio.

Manicure em São Bernardo, que preferiu não se identificar, parou de trabalhar pouco antes do decreto para isolamento social total, uma vez que teve de encerrar o atendimento em domicílio para cuidar do filho, de 8 anos, que teve as aulas na rede municipal suspensas no início de março. “O valor não chega perto do que consigo tirar trabalhando (cerca de R$ 2.000 mensais), mas vai ajudar nas compras básicas de casa”, afirma.

Têm direito os maiores de 18 anos e que não tenham emprego formal, recebam benefícios previdenciários ou assistenciais e não tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Além disso, o cidadão deve ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três mínimos (R$ 3.135).

Assim, o principal requisito é não possuir emprego formal. Deste modo, motoristas de aplicativos, motoboys, pescadores, ambulantes e outros profissionais, desde que sejam MEIs, contribuam com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou tenham cumprido o requisito de renda média, também têm direito.

Vale destacar que o único aplicativo oficial para cadastro é o ‘CAIXA | Auxílio Emergencial’. O site oficial é o http://auxilio.caixa.gov.br. Após finalizar a inscrição, o trabalhador pode escolher se irá receber a quantia via poupança social da Caixa – até o momento, a conta permite apenas transações eletrônicas – ou saque em lotéricas.