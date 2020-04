Inscrições para concurso regional de fotografias são prorrogadas

Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC prorrogou, até 31 de julho, as inscrições para o 1º Concurso Regional de Fotografias do Grande ABC. A iniciativa faz parte do calendário de atividades do Congresso de História e Estudos Regionais do Grande ABC, que foi adiado para novembro.

O objetivo do concurso, que tem inscrições gratuitas, é que os participantes apresentem imagens fotográficas das cidades do Grande ABC que identifiquem a região, tendo como referências as pessoas, os lugares, os objetos, as situações cotidianas, as edificações, os prédios e áreas públicos, a paisagem urbana, rural, social e cultural.

Cada participante poderá inscrever até três fotografias. O registro obrigatoriamente deve ser de cunho autoral. Não há restrição quanto à forma de captação de imagem ou aos métodos de pós-produção.

Serão selecionadas 12 fotos para serem utilizadas no calendário digital 30 Anos do Congresso de História do Grande ABC, bem como na Mostra Fotográfica Regional.