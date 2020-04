Zezé di Camargo passa tarde de quarentena ao lado de Graciele Lacerda em milharal

10/04/2020 | 19:10



Zezé di Camargo está curtindo uma boa vida caipira durante o período de isolamento social.

O sertanejo gravou uma sequência de vídeos para os Stories do Instagram na última quinta-feira, dia 9, mostrando Graciele Lacerda no meio de um milharal em sua fazenda, em Goiânia, próximo de onde também estão ficando Maiara e Maraisa.

A modelo fitness abriu vários milhos, e depois sugeriu que deveriam gravar um videoclipe naquele cenário. Ao que seu amado respondeu cantando:

- Quebrando milho na chuva, eu tropeçava nas curvas do seu corpinho molhado debaixo do pé de milho. Como espigas no atilho, ficamos os dois atados, entoando um trecho de Colheita de Milho, de Chitãozinho & Xororó.

Pouco depois, Zezé mostrou a cozinha de sua propriedade, onde sua companheira preparava o jantar.

- Estamos de quarentena já há quase 20 dias, trancados aqui com as mesmas pessoas de sempre, declarou ele.

O fato da moça estar pilotando o fogão foi uma surpresa para o artista:

- Olha o que o coronavírus faz! Graciele cozinhando, brincou.