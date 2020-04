Policial militar de São Bernardo está com suspeita de infecção por Covid-19

Do Diário do Grande ABC



10/04/2020 | 18:48



Atualizado às 19h40

O cabo Jailton, policial militar que trabalha na sétima companhia do 6º batalhão de São Bernardo, no bairro Nova Petrópolis, está com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. De acordo com o que foi confirmado ao Diário pelo comandante da PM (Polícia Militar) na região, o coronel Renato Nery Machado, o resultado do exame do policial ainda não saiu, mas a equipe médica tem "quase certeza." Ele está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas e seu estado é considerado "estável." "O cabo ainda não pode ser removido para o Centro Médico da Polícia Militar."

Ainda segundo Nery, o cabo é o único PM do Grande ABC com suspeita da doença. "Ele se encontrava em afastamento médico com pneumonia, a princípio sem relação com a Covid-19. Mas, de quarta-feira (8) para quinta-feira (9) ele teve agravamento do quadro e os médicos indicaram a condição dele possivelmente ter adquirido a doença por causa da imunidade baixa. Como já estava afastado, não houve a necessidade de também isolar os parceiros", explica.

Conforme o comandante, há 22 PMs que estão cumprindo o isolamento preventivo de 14 dias e nenhum apresentou sintomas até o momento. Além disso, as grávidas estão em regime de teletrabalho e policiais com doenças preexistentes como pressão alta, estão sendo acompanhados, mas sem a necessidade de afastamento. "Quero agradecer a todos os Policiais Militares do Grande ABC, pois todos têm sido muito conscientes da importância de se cuidarem para poder continuar nas ruas."