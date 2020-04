Fatima Bernardes passa quarentena com o namorado, e Túlio descobre um defeito da apresentadora

10/04/2020 | 18:10



Quem está passando a quarentena acompanhado está aproveitando! Esse é o caso de Fatima Bernardes, que está na companhia de Túlio Gadêlha.

A apresentadora conversou durante uma hora em uma live no Instagram na manhã desta sexta-feira, dia 10, com seu antigo parceiro do programa Encontro, Lair Rennó.

Durante a transmissão ao vivo, a jornalista contou detalhes de como está sendo seu período de isolamento social ao lado do namorado. O deputado fez algumas participações especiais, mas sem aparecer, comentando ao fundo.

Túlio foi questionado sobre um defeito de Fatima, que ele descobriu na quarentena.

- Tem um defeitinho, sim. Ela sempre quer jogar aquele restinho de comida fora, e eu gosto de aproveitar tudo, uma folha, uma castanha que sobra... tudo é aproveitável, explicou.

Por outro lado, a mãe dos trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz esclareceu que é o companheiro que está encarregado das refeições.

- [Ele] lava a louça, cuida do almoço, frita o bife, disse.

No entanto, a culinária não é a especialidade do rapaz.

- Não é meu forte, mas me arrisco, rebateu.

Atualmente, a ex de Bonner acostumou com a falta de habilidade do amado na cozinha, não era o que ele prometeu, porém, no começo do relacionamento, há dois anos:

- No primeiro fim de semana juntos, ele fez um risoto, disse que cozinhava. Estou esperando o segundo risoto até hoje, relembrou rindo.

O momento está servindo para melhorar a convivência da dupla:

- É quase um casamento, confirmou Fatima.