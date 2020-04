Fios de nylon e rayon, pneumáticos e câmaras de ar

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/04/2020 | 00:10



“Das recordações de minhas andanças pela minha inesquecível Santo André, me vi caminhando por diversas ruas.”

Gerson Gomes da Silva



Laminados de Laminação Nacional de Metais, indústria fundada em 1936 e mantida nas décadas seguintes pelo Grupo Pignatari, que possuía várias unidades. Fez história em Santo André. E está na cidade, absorvida pela Paranapanema.

A Paranapanema destaca-se nacionalmente como produtora integrada de cobre refinado. Em 2010 incorporou outra indústria tradicional de Santo André, a Eluma; em 2009 já havia incorporado a Caraíba Metais.

A Laminação Nacional de Metais trocou de mãos e de razão social. Em Santo André, permanece a sua memória. Já dissemos: a fábrica de Francisco Baby Pignatari investia em publicidade. Hoje, aqui em Memória, mais uma peça publicitária da Laminação datada de 1960, lançando olhos e planos para o futuro. O alvo: 1980 – o ano 2000 ainda estava distante.



Semana Santa na história

Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

- 1920. Sábado Santo. Às 8h30, bênção do fogo, do círio, da água batismal e solene missa cantada da aleluia; às 9h30, cânticos, ladainha e coroação de Nossa Senhora.

- 2020. Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor.

Diário há meio século

Sábado, 11 de abril de 1970; ano 12; edição 1207

Manchete – Começa hoje (11 de abril de 1970) a terceira conquista lunar. É a Apolo XIII

São Bernardo – O vereador Delzio Paschoin assume por um mês a Câmara Municipal. Substituí a Mario Ladeia da Rocha, que se encontra em Brasília a servico da firma em que trabalha.

Ribeirão Pires – Prefeito Antonio Simões nomeia novos integrantes para a Comissão do Plano Diretor: engenheiro Keisuko Hamada, vereador Raimundo Batista Viana, Roberto Redivo, engenheiro George Dunda, Mario Oswa, médico Augusto Alves dos Reis, professor Wheeler Sanches, jornalista Eduardo Camargo e esportista Ademar Bertoldo.

Em 11 de abril de...

1960 – Realizada reunião na delegacia local do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) para debater os problemas de trânsito em São Caetano.

- Necessidade de acelerar a conclusão das avenidas marginais dos rios Tamanduateí e dos Meninos.

- Prolongamento do oleoduto Santos-São Paulo até Campinas, o que resultaria na diminuição de um terço de veículos por São Caetano.

Um aeroporto em São Caetano

Texto: Milton Parron

Em 19 de janeiro de 1947 Adhemar de Barros foi eleito governador de São Paulo. Sua posse, num dia de muita chuva em São Paulo, foi apoteótica. Aquela cerimônia, gravada e preservada, será uma das atrações do programa Memória de hoje pela Rádio Bandeirantes.

Outros destaques da audição:

- As primeiras ações do governo Adhemar.

- A inauguração da Via Anchieta.

- A criação da primeira taxa rodoviária do Brasil no mesmo ano e na mesma Via Anchieta, o que vem a ser o que chamamos hoje de pedágio.

- O projeto de construção de um aeroporto metropolitano em São Caetano – que se tornou inviável por causa da especulação imobiliária.

- O chamado escândalo dos Chevrolets.

Nota da Memória – O governador Adhemar de Barros assumiu em 1947 na mesma cerimônia em que tomou posse o deputado estadual Armando Mazzo, eleito pela região e que se orgulhava de guardar os autógrafos, dele e dos companheiros deputados, da Constituição Estadual criada naquela gestão estadual.

EM PAUTA

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Adhemar de Barros – II de uma série de quatro programas. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã, às 5h. Na internet: www.radiobandeirantes.com.br/ vivo .

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes de Almeida, depois ETE e Etec, em São Bernardo.

Marcelo Kazuyuki Kawabe

Mecânica – Turma de 1985

Logo após sair da Lauro Gomes, trabalhei como estagiário no setor de engenharia de produtos da General Motors, em São Caetano.

Em 1987, ingressei na Faculdade de Odontologia da Universidade Camilo Castelo Branco, em São Paulo, e me graduei em 1990.

Em seguida, ingressei no Ministério do Exército, onde trabalhei como oficial dentista até 1999. Durante esse período, fiz especialização em administração hospitalar no Centro São Camilo e em endodontia no Hospital Militar de Área de São Paulo.

Em 2007, com três sócios, abri a Mackodontologia, clínica odontológica multidisciplinar no bairro paulistano do Paraíso, onde trabalho até hoje.