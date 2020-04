Stênio Garcia desabafa sobre sua demissão da Globo: 'Era perseguição pessoal'

10/04/2020 | 16:10



Na última quinta-feira, dia 9, Stênio Garcia publicou uma foto de seu personagem Asmodeu, da série Hoje é Dia de Maria, e resolver desabafar sobre o desligamento da Rede Globo, no Instagram:

Antes de ser colocado na geladeira, eu fazia dois trabalhos ao mesmo tempo, pois nessa época gravava Carga Pesada simultaneamente a Hoje é Dia de Maria. Ficar encostado, vivendo de salário-base em uma emissora, e sendo minado dia após dia é muito pior que ser demitido. Me questiono porque não me demitiram há sete anos, me poupando de ter tido vários problemas decorrentes a isso.

Ao final da mensagem, Stênio alfinetou a Globo e afirmou que tudo não passava de uma perseguição pessoal:

Quem não vai usar o trabalho do outro tem que dispensar, e não torturar deixando a pessoa encostada. Falo isso porque, com certeza, existem muitos iguais a mim e, hoje, vejo que deveria ter pedido demissão quando vi que a falta de escalação era uma perseguição pessoal. Não deixem ninguém fazer isso com você.

Nos comentários, um seguidor sugeriu que o ator havia conseguido outro trabalho:

Vi em um jornal vespertino que o senhor já conseguiu um trabalho em um filme, procede? Espero imensamente que sim.

E Stênio, para a felicidade do fã, confirmou a notícia:

Sim, mas só quando acabar a pandemia e pudermos sair com segurança. Estamos chegando ao pico, e rezo para que descubram uma vacina. Se proteja e obrigado.