Rica! Maiara, dupla de Maraisa, assiste à live de Bruno & Marrone diretamente de hidromassagem

10/04/2020 | 15:10



Maiara e Maraisa estão passando a quarentena por conta do novo coronavírus na maior mordomia. Após revelarem que estão descansando de verdade pela primeira vez em cinco anos, as sertanejas tem aproveitado o período para curtir as lives de colegas.

Na noite da última quinta-feira, dia 9, foi a vez de Maiara acompanhar a transmissão ao vivo de um show de Bruno & Marrone. Em Stories gravados para o Instagram, a cantora aparece dentro de uma piscina com hidromassagem conversando com uma amiga.

A morena é filmada pelo namorado Fernando Zor, que brinca que ela não deveria beber para não dar trabalho assim como ele deu para ela durante a live de Jorge e Mateus.

- Você não está bebendo não, né?, questionou o rapaz.

A dupla de Sorocaba, então, mostra um copo na beira da piscina e rebate, ironicamente:

- Está nada!

Maiara acompanhou a apresentação por um telão na sala de sua fazenda, em Goiânia, cantando e fazendo poses. Pouco tempo depois, a artista já dava sinais de embriaguez.