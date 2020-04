Obituário - 10 de abril

Ademir Medici



10/04/2020 | 14:30



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 8 de abril

Teresa Dias Lourenço, 85. Natural de Garça (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aldenora Angelo Pereira, 78. Natural de Assaré (CE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Jardim da Colina.

Arlindo Dias, 76. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Carlos Alberto Espigares Sanches, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

Marli Pinheiro Guerra, 69. Natural de Cambará (PR). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Inês Cândido, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurice Souza de Almeida, 55. Natural de Ribeira do Pombal (BA). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Costureira. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Jerônimo Bispo, 55. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Metalúrgico. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Carlos da Silva, 54. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Eletricista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos Macari, 52. Natural de São Caetano. Residia na Vila Nova Paulicéia, em São Bernardo. Motorista. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria de Fátima Silva Leite, 51. Natural de Catolé do Rocha (PB). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Aparecido Seli, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quinta-feira, dia 9 de abril

Saulo Picolo Soares, 78. Natural de Barretos (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Pintor de carro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Felix da Silva, 72. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Amir Martins da Silva, 92. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).

Elisbão Alves de Brito, 89. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia em São Paulo (SP). Dia 8, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Natanael Coelho 77. Natural de Jacareí (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 8, em São Bernardo. Cemitério do Lajeado, em São Paulo (SP).

Norma Carbone, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena de Almeida, 71. Natural de Santa Rita do Ibitipoca (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 7 de abril

Toshie Tokunaga, 101. Natural do Japão. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Alfredo dos Santos, 82. Natural de Siqueira Campos (PR). Residia no Jardim Santa Terezinha. Dia 7. Vale da Paz.

Hermínio Moreira do Nascimento, 78. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Sérgio Ciliano, 62. Natural de Ribeirão do Pinhal (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Pedro de Oliveira, 59. Natural de Criciúma (SC). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Nelson de Lima, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal.

Maria Jucileide Maciel Pinheiro, 53. Natural de Solonópole (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Wesley Mendes Ruas, 42. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 8 de abril

Ilda Clara de Jesus Costa, 76. Natural de Iraporanga (BA). Residia na Vila Elida, Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Arlindo Lopes dos Santos, 69. Natural de Conde (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Antonio Alves Pinto, 69. Natural de Senhora do Porto (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Roberto Rodrigues Pereira, 66. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Roberto França da Ponicena, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Ronaldo Rodrigues Coutinho, 44. Natural de Pavão (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 8 de abril

Natal Scudeler, 82. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Silsa Honório Ferle, 77. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 8, em Mauá. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Osvaldino Alves de Oliveira, 76. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Alberto Teixeira Prata, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

José Geraldo Barbosa, 60. Natural de Paranavaí (PR). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Amanda Alves dos Santos, 33. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Elizabete, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 9 de abril

Valdir Pereira de Souza, 76. Natural de São Pedro da Aldeia (RJ). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Evandro Moreira Pinheiro, 75. Natural de Piquet Carneiro (CE). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 9, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Leony Castro Bozzato, 74. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Paulo Sérgio da Silva, 49. Natural de Fátima do Sul (MS). Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Alex de Oliveira, 38. Natural de Santo André. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Davi A. dos Santos, 22. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 2 de abril

Ana de Souza Pereira, 89. Natural de Boquira (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Terezinha de Souza Germano, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Sandra de Jesus Lourenço de Lima, 54. Natural de Penápolis, Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Manoel Mathias Garcez, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.

Fabiana Aparecida Genuíno de Lima, 33. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 3 de abril

Francisco Martins de Carvalho, 74. Natural de Lençóis (BA). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 4 de abril

Bruno Campos de Oliveira, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 5 de abril

Rosa Lazarin, 92. Natural de Igaraçu do Tietê (SP). Residia no bairro Colonial, de Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 7 de abril

Maria de Lourdes Santana de Jesus, 67. Natural de Flores (PE). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

José Antonio Cruz, 56. Natural de Divino de São Lourenço (ES). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 8 de abril

Maria da Conceição Silva, 56. Natural de Dores do Turvo (MG). Residia no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 9 de abril

Manoel Martins Coelho, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Neide Goncales de Pauda, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colonial, em Ribeirão Pires. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Sidnei Lima Santos, 54. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 9, em Mauá. Cemitério São José.